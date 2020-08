Republikanci potrdili predsedniško kandidaturo Donalda Trumpa

Po demokratih, ki so prejšnji teden prepričevali Američane, zakaj je Donald Trumpnajslabši predsednik v zgodovini ZDA in naj namesto njega volijo njihovega kandidataJosepha Bidna, so zdaj na vrsti republikanci. Američane bodo do četrtka prepričevali, da je Trump najboljši predsednik v zgodovini ZDA, Biden pa da bo državo pahnil v levičarsko-anarhistično brezno.

Obe stranki letošnje volitve predstavljata kot odločilne in usodnega pomena za prihodnost države. Republikanska konvencija tehnično poteka v Charlottu, kamor danes potuje tudi Trump, večinoma pa bo tako kot demokratska zaradi pandemije koronavirusa potekala na daljavo po internetu.

Demokrati so sicer Bidna na konvenciji v Milwaukeeju nominirali na daljavo, republikanci pa s fizično prisotnostjo delegatov v Severni Karolini.

Trump bo imel svoj glavni govor v četrtek izpred Bele hiše. V torek se bo od tam oglasila prva damaMelania Trump, podpredsednik ZDA Mike Pence pa bo nastopil v sredo iz Marylanda.