Republikanci s preiskavo nad Bidna: 'Napadajo me z lažmi'

Vseh 212 demokratskih članov predstavniškega doma je glasovalo proti, pri čemer so kolege z druge strani obtožili udinjanja nekdanjemu predsedniku Donaldu Trumpu . Slednji že dve leti zahteva ustavno obtožbo Bidna, potem ko je bil sam deležen dveh – zaradi pritiskov na Ukrajino, naj pred volitvami 2020 sproži preiskavo Bidna in zaradi napada njegovih privržencev na kongres. V obeh primerih so ga republikanci oprostili obtožb.

"Namesto da bi naredili kar koli, da pomagajo Američanom, se osredotočajo na to, da me napadajo z lažmi. Namesto da bi opravljali nujno delo, raje zapravljajo čas s to neutemeljeno politično predstavo, za katero celo sami priznavajo, da nima osnove v dejstvih," je po glasovanju v kongresu med drugim sporočil Biden.

Hunter Biden zahteva javno zaslišanje, republikanci proti

Ameriška ustava določa, da lahko predstavniški dom kongresa potrdi obtožnico za ustavno obtožbo, senat pa potem odloča o krivdi ali nedolžnosti obtoženega predsednika. Za odstavitev je potrebna dvotretjinska večina, ki je republikanci trenutno nimajo. Kongresni republikanci upajo, da bodo kaj našli med preiskavo predsednikovega sina Hunterja Bidna. Ta je v sredo zavrnil povabilo na zaslišanje v predstavniškem domu, ker so republikanci želeli, da poteka za zaprtimi vrati, sam pa zahteva javno zaslišanje.

"Tu sem, da pričam na javnem zaslišanju, da odgovarjam na legitimna vprašanja kongresnega odbora. Republikanci nočejo odprtega procesa, ker bo ta razgalil njihovo neutemeljeno preiskavo in nočejo, da Američani slišijo, kaj imam povedati," je v sredo pred kongresno palačo izjavil Hunter Biden.

Hunter Biden je obtožen laganja pri nakupu orožja in utaje davkov, republikanci pa upajo, da bodo domnevne kršitve sina povezali s predsednikom. To jim doslej ni uspelo. "Naj ponovim, da moj oče ni bil vpleten v moje posle, ne pri Burismi ne s kitajskim poslovnežem in ne z mojimi naložbami doma in v tujini," je zagotovil Hunter Biden.

Republikanci ga obtožujejo, da je izkoriščal očetov položaj podpredsednika ZDA v vladi Baracka Obame za osebno bogatenje in med drugim pridobitev položaja v upravnem odboru ukrajinskega energetskega podjetja Burisma. Preiskave predsednika Bidna, ki potekajo v treh kongresnih odborih, brez formalnega glasovanja v kongresu niso imele legitimnosti, sedaj pa bodo lahko izdajali pozive na zaslišanja.

Bela hiša poudarja, da so imeli republikanci doslej dostop do 35.000 strani zasebnih finančnih podatkov, več kot 2000 strani finančnih poročil finančnega ministrstva in najmanj 36 ur zaslišanj prič.