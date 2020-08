Republikanci svarili pred koncem Amerike v primeru Bidnove zmage

Republikanski delegati so uvodoma v Charlottu v Severni Karolini potrdili Donalda Trumpaza predsedniškega kandidata stranke na volitvah 3. novembra,predsednik pa je prišel na obisk in opravil krajši nagovor. Izpostavil je predvsem, da lahko demokrati zmagajo le s prevaro.

Demokratska konvencija je bila povsem virtualna s tehničnim sedežem v Milwaukeeju, vendar pa tam ni bilo nobenega govornika. Delegati so Josepha Bidna potrdili za predsedniškega kandidata z oddajo glasov iz vse Amerike po videu, pa tudi Biden je svoj govor opravil v Delawaru.

Republikanci so imeli nekaj govorov v živo iz Washingtona, Trump je bil v Charlottu že prvi dan, do četrtka, ko bo imel pred Belo hišo svoj govor za sprejem nominacije, pa se namerava pojaviti v takšni ali drugačni obliki vsak dan.

Demokrati so sicer imeli na svoji konvenciji tri nekdanje predsednike (Barack Obama, Bill Clinton in Jimmy Carter), ki so podprli Bidna, Trump pa nima nobenega. Od republikancev je živ le še George Bush mlajši, ki Trumpa noče podpreti.

Poleg kritik na račun demokratov in Bidna so nekateri govorniki sinoči prikazovali Trumpa kot človeka z empatijo. Nastopilo je tudi nekaj temnopoltih, ki so zavračali obtožbe na račun Trumpa o rasizmu. Eden od njih je bil senator Tim Scott iz Južne Karoline, ki je s svojim govorom sklenil prvi dan konvencije. Dejal je, da je sam najboljši primer, da Amerika ni nazadnjaška in rasistična država, saj je bil izvoljen v senat, ko je na strankarskih volitvah premagal Paula Thurmonda, sina rasističnega senatorja iz Južne Karoline. Nato pa je izjavil, da želijo demokrati srednjemu razredu pobrati denar z višjimi davki in ga nakazati veljakom na Wall Streetu in v Hollywoodu.

Pred njim je nastopil predsednikov sin Donald Trump mlajši, ki je ostro napadel Bidna in ga opredelil kot del gibanja, ki želi Američanom odvzeti svoboščine. Demokrate je obtožil, da napadajo same temelje ZDA, kot so svoboda vere, govora in vladavina prava.

Bidna je imenoval za "pošast iz Loch Nessa washingtonskega močvirja" in mu nadel naziv Peking Biden, ker da si Kitajska želi njegove zmage. "Te volitve postajajo cerkev, delo in šola proti nemirom, ropanju in vandalizmu," je dejal Trumpov sin, ki ga nekateri v stranki vidijo kot naslednika očeta na vrhu ZDA.

Nastopila sta tudi Markin Patricia McCloskey, ki sta se v St. Louisu z orožjem soočila s protestniki proti policijskemu nasilju, zaradi česar so ju aretirali. "Demokrati vidijo nalogo vlade v tem, da zaščiti kriminalce pred poštenimi državljani. Želijo prinesti kriminal in stanovanja nizke kakovosti v cvetoča predmestja," je dejala Patty McCloskey, kar je v skladu s Trumpovo izjavo, da ga bodo predmestne gospodinje podprle na volitvah, ker da želijo demokrati v predmestja naseliti reveže.