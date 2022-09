Republikanci tožijo Bidnovo vlado zaradi odpisa študentskih dolgov

Joe Biden je konec avgusta predlagal, da se posameznikom lahko odpiše do 20.000 dolarjev dolga za šolanje do zvezne vlade. Konservativci so nemudoma trdili, da to ni pošteno do tistih, ki so svoje dolgove odplačali in do tistih, ki se niso odločili za študij. Republikanske zvezne države trdijo, da Bidnov načrt za odpis posojil krši veljavno zakonodajo.

Tožbo so vložile zvezne države Arkansas, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska in Južna Karolina. Iowa ima demokratskega pravosodnega ministra, vendar se je pod tožbo podpisala republikanska guvernerka Kim Reynolds. Države trdijo, da Bidnova odločitev povzroča škodo serviserjem posojil in zveznemu proračunu.

"Republikanski uradniki iz teh šestih zveznih držav se pridružujejo posebnim interesom in se borijo, da bi ustavili olajšave za posojilojemalce, ki so jih pokopale gore dolgov," je v četrtek dejal tiskovni predstavnik Bele hiše Abdullah Hasan. Dodal je, da Biden in njegova vlada zakonito omogočata družinam delavskega in srednjega razreda, da si opomorejo od pandemije in se pripravijo na ponovno odplačevanje posojil v januarju.