Republikanci v senatu korak bližje financiranju nadzora meje

Vsi prisotni demokrati so glasovali proti, prav tako dva republikanska senatorja, navaja CNN.
Naslednji korak je potrditev istega ukrepa v predstavniškem domu. Nato mora poseben zakonodajni paket za financiranje agencij ICE in CBP prestati zapleten parlamentarni postopek v senatu, ki se bo znova končal z maratonskim glasovanjem. Gre za postopek proračunske uskladitve, ki republikancem omogoča sprejem sredstev brez demokratskih glasov.
Demokrati vztrajajo, da dodatnega financiranja imigracijskega nadzora ne bodo podprli brez bistvenih sprememb praks in pravil ICE, zlasti po dveh letošnjih primerih smrti civilistov med posredovanjem zveznih agentov v Minnesoti. Čeprav je senat že pred tedni soglasno potrdil širši paket za financiranje preostanka Ministrstva za domovinsko varnost (DHS), so ga republikanci v predstavniškem domu zavrnili, ker ni vključeval spornih postavk za imigracijski nadzor.
Vodja republikancev v senatu John Thune upa, da bo napredek v senatu spodbudil tudi predstavniški dom k potrditvi ukrepa, a tamkajšnje vodstvo za zdaj ne daje časovnice za financiranje celotnega DHS. Med nočno razpravo so demokrati po poročanju CNN vlagali amandmaje, usmerjene v spremembe politik ICE in v socialno-ekonomska vprašanja, za katera menijo, da jih republikanci pred vmesnimi volitvami zapostavljajo.
ICE (Immigration and Customs Enforcement) je zvezna agencija, odgovorna za uveljavljanje imigracijskih zakonov in preiskovanje čezmejnega kriminala v ZDA. CBP (U.S. Customs and Border Protection) pa je največja zvezna agencija za varnost meja, ki skrbi za nadzor meja, preprečevanje nezakonitih vstopov in olajševanje zakonite trgovine ter potovanj.
Proračunska uskladitev je poseben zakonodajni postopek v ameriškem kongresu, ki omogoča hitrejše sprejemanje proračunskih zakonov. Njegova ključna prednost je, da v senatu za sprejetje ne zahteva običajne večine 60 glasov za prekinitev razprave (filibuster), temveč zadošča navadna večina, kar omogoča vladajoči stranki sprejetje ključnih fiskalnih ukrepov brez podpore opozicije.
Ministrstvo za domovinsko varnost (Department of Homeland Security) je zvezni organ ZDA, ustanovljen po terorističnih napadih 11. septembra 2001. Njegova glavna naloga je zaščita države pred terorističnimi grožnjami, upravljanje meja, kibernetska varnost, odzivanje na naravne nesreče in nadzor nad priseljevanjem.
