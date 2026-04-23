Tujina

Republikanci v senatu korak bližje financiranju nadzora meje

Washington, 23. 04. 2026 11.26 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Po glasovanju v senatu

Senat je po večurni nočni razpravi s 50 glasovi za in 48 proti potrdil republikanski proračunski okvir, ki omogoča financiranje agencij za nadzor meja brez demokratske podpore. Ukrep mora zdaj potrditi še predstavniški dom.

Vsi prisotni demokrati so glasovali proti, prav tako dva republikanska senatorja, navaja CNN.

Naslednji korak je potrditev istega ukrepa v predstavniškem domu. Nato mora poseben zakonodajni paket za financiranje agencij ICE in CBP prestati zapleten parlamentarni postopek v senatu, ki se bo znova končal z maratonskim glasovanjem. Gre za postopek proračunske uskladitve, ki republikancem omogoča sprejem sredstev brez demokratskih glasov.

Ice agenti
FOTO: Profimedia

Demokrati vztrajajo, da dodatnega financiranja imigracijskega nadzora ne bodo podprli brez bistvenih sprememb praks in pravil ICE, zlasti po dveh letošnjih primerih smrti civilistov med posredovanjem zveznih agentov v Minnesoti. Čeprav je senat že pred tedni soglasno potrdil širši paket za financiranje preostanka Ministrstva za domovinsko varnost (DHS), so ga republikanci v predstavniškem domu zavrnili, ker ni vključeval spornih postavk za imigracijski nadzor.

Vodja republikancev v senatu John Thune upa, da bo napredek v senatu spodbudil tudi predstavniški dom k potrditvi ukrepa, a tamkajšnje vodstvo za zdaj ne daje časovnice za financiranje celotnega DHS. Med nočno razpravo so demokrati po poročanju CNN vlagali amandmaje, usmerjene v spremembe politik ICE in v socialno-ekonomska vprašanja, za katera menijo, da jih republikanci pred vmesnimi volitvami zapostavljajo.

Razlagalnik

ICE (Immigration and Customs Enforcement) je zvezna agencija, odgovorna za uveljavljanje imigracijskih zakonov in preiskovanje čezmejnega kriminala v ZDA. CBP (U.S. Customs and Border Protection) pa je največja zvezna agencija za varnost meja, ki skrbi za nadzor meja, preprečevanje nezakonitih vstopov in olajševanje zakonite trgovine ter potovanj.

Proračunska uskladitev je poseben zakonodajni postopek v ameriškem kongresu, ki omogoča hitrejše sprejemanje proračunskih zakonov. Njegova ključna prednost je, da v senatu za sprejetje ne zahteva običajne večine 60 glasov za prekinitev razprave (filibuster), temveč zadošča navadna večina, kar omogoča vladajoči stranki sprejetje ključnih fiskalnih ukrepov brez podpore opozicije.

Ministrstvo za domovinsko varnost (Department of Homeland Security) je zvezni organ ZDA, ustanovljen po terorističnih napadih 11. septembra 2001. Njegova glavna naloga je zaščita države pred terorističnimi grožnjami, upravljanje meja, kibernetska varnost, odzivanje na naravne nesreče in nadzor nad priseljevanjem.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
ZDA senat republikanci imigracijski nadzor proračun

Umor sina ukrajinskega mafijca: ugrabitelji sledili njegovi punci

Imena, ki jih starši kasneje obžalujejo
Kaj obleči za krst, obhajilo ali birmo?
Kaj obleči za krst, obhajilo ali birmo?
Samo uro stran: idealen pobeg za mamo in hčer
Samo uro stran: idealen pobeg za mamo in hčer
Njen otrok nikoli ni čakal v vrsti na zdravniški pregled
Njen otrok nikoli ni čakal v vrsti na zdravniški pregled
Izgubila ogromno kilogramov, danes je videti tako
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, ribam zmanjkuje motivacije
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, ribam zmanjkuje motivacije
Sam na drug konec sveta: strah ali najboljša odločitev v življenju?
Sam na drug konec sveta: strah ali najboljša odločitev v življenju?
Zato slovensko igralko kličejo Pehta
Zato slovensko igralko kličejo Pehta
Katere bolezni najpogosteje odkrijemo prepozno
Sadje, ki ga ne bi smeli jesti zvečer, če želite shujšati
Sadje, ki ga ne bi smeli jesti zvečer, če želite shujšati
Zakaj pride do napihnjenosti
Zakaj pride do napihnjenosti
Zakaj ne morete shujšati
Zakaj ne morete shujšati
Koliko bi zaslužili kot blagajnik v Nemčiji? Plače so presenetljivo visoke
Eva Longoria: Vsak najstnik bi moral vsaj enkrat delati v fast foodu
Eva Longoria: Vsak najstnik bi moral vsaj enkrat delati v fast foodu
Dolgoročno vlaganje brez zapletov: zakaj je ta račun vse bolj priljubljen
Dolgoročno vlaganje brez zapletov: zakaj je ta račun vse bolj priljubljen
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
Prepoznate to balkansko divo? Tako je bila pevka videti pred 30 leti
Ali imata bencin in dizel rok trajanja?
Ali imata bencin in dizel rok trajanja?
Lepotica in predsednik s 50-letno razliko. Ali gre za nov par?
Lepotica in predsednik s 50-letno razliko. Ali gre za nov par?
Umrl legendarni kitarist in ikona rock glasbe
Umrl legendarni kitarist in ikona rock glasbe
Pomembno obvestilo za ljubitelje Delovne akcije
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
Tako bo terasa brezhibno čista z le dvema sestavinama
Tako bo terasa brezhibno čista z le dvema sestavinama
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
Priljubljeno pijačo lahko spremenite v hit poletja
Okusno družinsko kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Okusno družinsko kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Hitra sladica brez peke za tople dni
Hitra sladica brez peke za tople dni
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
