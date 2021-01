Republikanci za odložitev začetka ustavne obtožbe Trumpa

Predstavniški dom ameriškega kongresa je ustavno obtožbo z glasovi demokratov in desetih republikancev potrdil teden dni pred iztekom mandata Donalda Trumpa . Republikanci sedaj skušajo prepričati javnost, da druga ustavna obtožba Trumpa nima smisla, ker ni več na položaju, s katerega bi ga v primeru obsodbe v senatu lahko odstavili. Drugih sankcij namreč ustavna obtožba ne predvideva. Demokrati pa pri ustavni obtožbi vztrajajo, ker so prepričani, da podžiganje podpornikov k napadu na kongres ne more iti v pozabo brez posledic. Če bi senat Trumpa obsodil, bi nato lahko glasovali o prepovedi njegove ponovne predsedniške kandidature v prihodnosti. Trump je namigoval, da se bo morda spet podal na volitve leta 2024.

Skupina demokratskih senatorjev pa je v četrtek proti republikanskima senatorjema Joshu Hawleyju inTedu Cruzuvložila pritožbo pri odboru za etična vprašanja, in sicer zaradi njunih ugovorov na izid novembrskih predsedniških volitev, pri katerih sta vztrajala tudi potem, ko so privrženci bivšega predsednika Trumpa 6. januarja napadli kongres. "Z vztrajanjem pri ugovoru na izid volitev sta senatorja Cruz in Hawley dala legitimnost drhali, zaradi česar je možna ponovitev nasilja," so zapisali senatorji v pritožbi predsedniku odbora za etična vprašanja, demokratu Chrisu Coonsu iz Delawara, in podpredsedniku odbora, republikancu Jamesu Lankfordu iz Oklahome.

V pritožbi sedem senatorjev na čelu s Sheldonom Whitehousom iz Rhode Islanda zahteva preiskavo o tem, ali sta Teksašan Cruz in novinec Hawley iz Missourija s svojim obnašanjem vzpodbudila nasilno vstajo, ki se je končala s petimi smrtnimi žrtvami. Zahtevajo tudi preiskavo o tem, ali sta usklajevala nasilje z organizatorji Trumpovega zborovanja pred napadom, ali sta prejela donacije od organizacij in posameznikov, ki so sodelovali v napadu, ter ali sta zagrešila kriminalna ali neetična dejanja.

Hawley se je odzval, da gre za čisto zlorabo senatnega etičnega procesa in strankarsko maščevanje. Hawley in Cruz odločno zanikata, da sta imela prste vmes pri vstaji, čeprav sta s sejanjem dvomov v izid volitev dala kredibilnost Trumpovim neutemeljenim trditvam o volilnih prevarah. Oba sta volila proti potrditvi izida volitev v Pensilvaniji in Arizoni in vrstijo se pozivi, naj odstopita ali pa se ju odstrani iz senata.

Hawley je zaradi svojega obnašanja izgubil pogodbo za knjigo z založniškim podjetjem Simon & Schuster, njegov mentor, nekdanji republikanski senator iz Missourija John Danforth, pa je izjavil, da je s podporo Hawleyju naredil največjo napako v svojem življenju. Cruz je ostal brez direktorja komunikacij, ki je odstopil. V sredo se je sicer udeležil inavguracije predsednika Bidna.