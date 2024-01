Republikanska kandidata v ostrem dvoboju, kritizirala tudi Trumpa

DeSantis in Haleyjeva sta v soočenju v mestu Des Moines večino časa napadala drug drugega. DeSantis je Haleyjevo označil za bolj liberalno od liberalnega guvernerja Kalifornije Gavina Newsoma. Očital ji je tudi, da je oportunistična, da je v preteklosti že večkrat spremenila svoja stališča, predvsem pa, da je ustregla željam bogatih donatorjev. Večkrat je tudi izpostavil, da ZDA ne potrebujejo "bledih pastelnih barv", temveč jasno začrtano smer. Haleyjeva je edina ženska med kandidati za republikansko nominacijo, na soočenju pa je nosila obleko v odtenku pastelne barve breskve.

Nekdanja guvernerka zvezne države Južna Karolina je DeSantisa vztrajno označevala za lažnivca in se vedno znova sklicevala na spletno stran svoje volilne kampanje, ki, kot je dejala, zbira njegove laži. Haleyjeva se je tudi pošalila, da je DeSantis le ljubosumen, ker so mu donatorji obrnili hrbet in zdaj podpirajo njo.

Sta pa bila oba kritična do sedanjega predsednika ZDA, demokrata Joeja Bidna. Trumpa sta po drugi strani le blago kritizirala in se izognila odgovoru na vprašanje, ali je Trump primeren za položaj ameriškega predsednika. Haleyjeva je dejala, da ni maščevalna in političnih napadov ne jemlje osebno, DeSantis pa je opozoril, da Trump ni izpolnil obljube o zidu na meji z Mehiko in da je povečal proračunski primanjkljaj.