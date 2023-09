Republikanski kandidati menijo, da bodo boljši predsedniki kot Biden

Sedmerica republikanskih predsedniških kandidatov je na svojem drugem televizijskem predvolilnem soočenju v Kaliforniji kritizirala demokratskega predsednika Joeja Bidna in njegove politike, večina na čelu s Chrisom Christiejem pa je bila kritičnih tudi do Donalda Trumpa, ki ga ponovno ni bilo med njimi.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Donald Trump v anketah močno vodi pred vsemi ostalimi republikanskimi kandidati. V sredo pa je raje obiskal delavce v tovarni avtomobilskih delov v Detroitu, kjer se je šalil, da se drugi kandidati na soočenju v organizaciji televizij Fox News in Univision le potegujejo za položaje v njegovi prihodnji vladi. Zbrani kandidati v predsedniški knjižnici Ronalda Reagana v Simi Valleyju so ga zaradi tega kritizirali, najostrejši pa je bil nekdanji guverner New Jerseyja Chris Christie, ki ga je obtožil, da se skriva za zidovi svojih klubov za golf in ga ozmerjal z Donaldom Duckom (Racmanom Jako). Kot na prvem soočenju so njegovi napadi na Trumpa, ki se sooča z najmanj štirimi sodnimi procesi, sprožili žvižge republikanskega občinstva.

icon-expand Drugo predvolilno soočenje Republikancev v Los Angelesu FOTO: AP

Kritike do drugih kandidatov je bilo tudi s strani nekdanje guvernerke Južne Karoline Nikki Haley, ki je dejala, da se vedno, ko posluša poslovneža Viveka Ramaswamyja počuti vse bolj neumno. Analitiki so ocenili, da se je poslovnež najbolje odrezal na prvem soočenju avgusta, Haley, ki se je med soočenjem zavzela za napotitev ameriških posebnih vojaških enot za pobijanje mamilarskih kartelov v Mehiki, pa podpora v anketah malce narašča. Ramaswamy je bil deležen kritik drugih kandidatov predvsem, ko se je zavzel za odvzem pomoči Ukrajini in dejal, da če je Rusija slaba, to še ne pomeni, da je Ukrajina dobra. Preostali kandidati razen Rona DeSantisa pa so mu razlagali, da se mora pomoč nadaljevati tudi zaradi tega, ker to pomeni, da lahko ZDA slabijo moč Rusije brez tveganja življenj svojih vojakov. Senatorja iz Južne Karoline Tim Scott je zatrdil, da je 90 odstotkov vse ameriške pomoči Ukrajini v obliki posojil.

Vsi so prepričani, da bodo državo vodili bolje kot Biden Vsi so trdili, da bodo veliko boljši predsedniki kot je Joe Biden, ki po njihovih besedah vodi uničujočo politiko odprtih vrat za priseljevanje z juga. Priseljevanje je problem za Bidna, saj so v proračunskem letu 2022 na južni meji z Mehiko pridržali 2,2 milijona ljudi, kar je celo več od Trumpovega rekorda leta 2019 z 852.000 pridržanji. Glede stavke delavcev avtomobilske industrije, ki ji Trump in Biden posvečata veliko pozornost zaradi želje po naklonjenosti sindikata oziroma delavcev, so republikanski kandidati izražali podporo delavcem, vendar obenem nasprotovanje sindikatom. Scott je dejal, da bi moral Biden namesto k stavkajočim oditi na južno mejo, ki je na široko odprta.