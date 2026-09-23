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Republikanski senator pozval k preiskavi Donalda Trumpa ml. zaradi poroke

Washington, 23. 09. 2026 07.44 pred 56 minutami 2 min branja 4

Avtor:
STA K.H.
Donald Trump ml. in Bettina Anderson

Republikanski senator John Curtis je v torek pozval k preiskavi sina predsednika ZDA Donalda Trumpa mlajšega. Njegovo poroko, ki je bila maja na Bahamih, je namreč financiral ruski oligarh, povezan s predsednikom Vladimirjem Putinom.

Republikanski senator John Curtis je na omrežju X objavil tri strani dolgo pismo, ki ga je poslal predsedniku senatnega odbora za pravosodje Chucku Grassleyju in vodilnemu demokratu v odboru Dicku Durbinu. Ta je njegov poziv za preiskavo podprl, Grassley pa se še ni oglasil.

V pismu Curtis zahteva, naj se izda poziv na zaslišanje Donalda Trumpa mlajšega in sproži preiskava njegovih poslov ter povezav s tujimi državljani. V pismu omenja republikanske preiskave sina nekdanjega predsednika ZDA Joeja Bidna, Hunterja Bidna, poroča televizija CBS.

Curtis v pismu posebej izpostavlja razkošno poroko predsednikovega sina na Bahamih in družinske posle s kriptovalutami. "Poročno darilo je pekač. Zabava na zasebnem otoku, ki jo plača s Putinom povezani oligarh, pa je nekaj drugega. Republikanci so skorajda izrabili stroj za pozive pri preiskavah Hunterja Bidna. Ne smemo ga izklopiti in če zaupanje na besedo ni bilo dovolj takrat, potem ne bi smeli biti niti sedaj," je zapisal Curtis.

Preberi še Poročno slavje Trumpovega sina financiral tudi ruski oligarh

To je prvi poziv k preiskavi katerega od članov družine Trump po poplavi medijskih poročil o okoriščanju celotne družine s predsedniškim položajem. Predsednik Donald Trump je lani zaslužil 2,2 milijarde dolarjev, večinoma s kriptovalutami, v času, ko se Američani zaradi inflacije in po njegovi sprožitvi vojne z Iranom spopadajo z visokimi cenami nafte in goriva.

Medij ProPublica je poročal, da sta Donald Trump mlajši in nevesta Bettina sprejela darilo Umarja Kremleva v višini več sto tisoč dolarjev (več sto tisoč evrov) za majsko poročno zabavo. To sta oba tudi priznala, vendar zatrdila, da je šlo za darilo prijatelja.

Curtis pa je v zahtevi za preiskavo zapisal, da to sproža vprašanja o tem, kako lahko tuji interesi pridobijo dostop do predsednikove družine. "Država ne bi smela imeti enega standarda za družino republikanskega predsednika in drugega za družino demokratskega," je zapisal.

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KOMENTARJI4

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Justice4all
23. 09. 2026 09.03
Mogoče bi bilo bolje sprožitj preizkavo kako Aipac in drugi Izraelski lobiji vplivajo na USA in državljane….
Odgovori
0 0
vlahov
23. 09. 2026 08.29
Pri nas bo potrebno pregledat sina predsednice in moža in sestrične.
Odgovori
+1
1 0
KoprivnikSLO
23. 09. 2026 09.01
Nimajo vsi tako dobrih družinskih odnosov, da bi predsedniku vlade ženina sestrična plačevala življenjske stroške z gotovino nepojasnjenega vzroka - ki obstaja nepojasnjen tudi 15 let kasneje.
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0 0
KoprivnikSLO
23. 09. 2026 09.02
Pardon, nepojasnjenega izvora, ne vzroka :).
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0 0
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