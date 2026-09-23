Republikanski senator pozval k preiskavi Donalda Trumpa ml. zaradi poroke

Republikanski senator John Curtis je na omrežju X objavil tri strani dolgo pismo, ki ga je poslal predsedniku senatnega odbora za pravosodje Chucku Grassleyju in vodilnemu demokratu v odboru Dicku Durbinu. Ta je njegov poziv za preiskavo podprl, Grassley pa se še ni oglasil.
V pismu Curtis zahteva, naj se izda poziv na zaslišanje Donalda Trumpa mlajšega in sproži preiskava njegovih poslov ter povezav s tujimi državljani. V pismu omenja republikanske preiskave sina nekdanjega predsednika ZDA Joeja Bidna, Hunterja Bidna, poroča televizija CBS.
Curtis v pismu posebej izpostavlja razkošno poroko predsednikovega sina na Bahamih in družinske posle s kriptovalutami. "Poročno darilo je pekač. Zabava na zasebnem otoku, ki jo plača s Putinom povezani oligarh, pa je nekaj drugega. Republikanci so skorajda izrabili stroj za pozive pri preiskavah Hunterja Bidna. Ne smemo ga izklopiti in če zaupanje na besedo ni bilo dovolj takrat, potem ne bi smeli biti niti sedaj," je zapisal Curtis.
To je prvi poziv k preiskavi katerega od članov družine Trump po poplavi medijskih poročil o okoriščanju celotne družine s predsedniškim položajem. Predsednik Donald Trump je lani zaslužil 2,2 milijarde dolarjev, večinoma s kriptovalutami, v času, ko se Američani zaradi inflacije in po njegovi sprožitvi vojne z Iranom spopadajo z visokimi cenami nafte in goriva.
Medij ProPublica je poročal, da sta Donald Trump mlajši in nevesta Bettina sprejela darilo Umarja Kremleva v višini več sto tisoč dolarjev (več sto tisoč evrov) za majsko poročno zabavo. To sta oba tudi priznala, vendar zatrdila, da je šlo za darilo prijatelja.
Curtis pa je v zahtevi za preiskavo zapisal, da to sproža vprašanja o tem, kako lahko tuji interesi pridobijo dostop do predsednikove družine. "Država ne bi smela imeti enega standarda za družino republikanskega predsednika in drugega za družino demokratskega," je zapisal.
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