Republikanski senator pozval k preiskavi Donalda Trumpa ml. zaradi poroke

Republikanski senator John Curtis je na omrežju X objavil tri strani dolgo pismo, ki ga je poslal predsedniku senatnega odbora za pravosodje Chucku Grassleyju in vodilnemu demokratu v odboru Dicku Durbinu. Ta je njegov poziv za preiskavo podprl, Grassley pa se še ni oglasil.

V pismu Curtis zahteva, naj se izda poziv na zaslišanje Donalda Trumpa mlajšega in sproži preiskava njegovih poslov ter povezav s tujimi državljani. V pismu omenja republikanske preiskave sina nekdanjega predsednika ZDA Joeja Bidna, Hunterja Bidna, poroča televizija CBS.

Curtis v pismu posebej izpostavlja razkošno poroko predsednikovega sina na Bahamih in družinske posle s kriptovalutami. "Poročno darilo je pekač. Zabava na zasebnem otoku, ki jo plača s Putinom povezani oligarh, pa je nekaj drugega. Republikanci so skorajda izrabili stroj za pozive pri preiskavah Hunterja Bidna. Ne smemo ga izklopiti in če zaupanje na besedo ni bilo dovolj takrat, potem ne bi smeli biti niti sedaj," je zapisal Curtis.