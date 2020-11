Republikanski strokovnjaki: Trumpovo nepriznavanje poraza predstavlja 'resno grožnjo'

Skupina več kot 100 republikanskih strokovnjakov za nacionalno varnost zahteva od strankarskih članov kongresa, da 'pritisnejo' na Donalda Trumpa , naj vendarle prizna poraz. V pismu, s katerim razpolaga The Washington Post , nekdanji uradniki tako opozarjajo, da njegovo "zavračanje priznanja izida volitev in urejen prehod predstavlja vrsto groženj ameriškemu demokratičnemu procesu in nacionalni varnosti" .

Pod pismo z današnjim datumom se podpisani nekdanji ameriški minister za domovinsko varnost Tom Ridge, nekdanji direktor Cie Michael Hayden, nekdanji obrambni minister Chuck Hagel in več drugih visokih uradnikov iz preteklih predsedniških administracij.

Republikanci bi morali "odločno nasprotovati predsednikovim nevarnim in nezakonitim prizadevanjem za ustrahovanje državnih volilnih funkcionarjev in izkrivljanje volilnega procesa," so med drugim zapisali. Predsednikova prizadevanja predstavljajo tudi "velika tveganja za našo nacionalno varnost, in to v času, ko se ZDA soočajo s svetovno pandemijo in z resnimi grožnjami nasprotnikov, terorističnih skupin in drugih sil," so še dodali.