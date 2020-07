Republikansko rušenje predsednika iz lastne stranke

Vrh republikanske stranke je 2015 z rahlim posmehom spremljal znameniti spust newyorškega nepremičninarja po tekočih stopnicah Trumpovega nebotičnika na Peti aveniji in njegovo oznanilo, da se je pridružil predsedniški tekmi. Nasmehi so se kmalu skisali, ko je začel voditi v anketah za kandidata desnice. Sledila so opozorila volivcem, da je podoba uspešnega poslovneža, ki bo rešil vse težave Američanov, le zunanji lošč, pod katerim se skriva "podpihovalec rasnega sovraštva in do tujcev sovražni verski zagrizenec, ki ne predstavlja moje stranke", kot je z izbranimi besedami sporočil republikanski senator Lindsey Graham. "Nikoli Trump!" je bilo takrat številčno gibanje na desnici, ki pa je do novembra 2016 močno skopnelo. Senator Graham je sedaj zaupnik predsednika in njegov partner pri številnih partijah golfa, "njegova stranka" pa je postala kult Donalda Trumpa.



Organiziran napad iz lastnih vrst

Nekaj nikolitrumpovcev ni obrnilo plašča po vetru in so še naprej poudarjali, da nenačelni zvezdnik resničnostne televizije nima ne značaja ne izkušenj niti presoje za vodenje države. Nekateri med njimi nenehno svarijo o nevarnostih in pregrehah Trumpove vladavine, kot denimo Jennifer Rubin, George Will in Max Bootv svojih jedkih kolumnah za Washington Post. "Pod najbolj lahkomiselno osebo, ki je kadarkoli vodila katerokoli velik narod, je ta država v strmem padcu," je včeraj zapisal Will in dodal, da ZDA upravlja "gangsterski režim". Trump jih ponavadi zmerja za "zgube", "republikance le po imenu", "washingtonsko močvirje", del "globoke države", toda pestro predsedovanje krepi njihove vrste in odločnost.

V zadnjem letu so prerasli v sile, ki vse bolj mešajo štrene Trumpovi volilni kampanji. Republikanski volivci proti Trumpu in Lincolnov projekt z gverilsko taktiko uničujočih oglasov nenehno dražita predsednika. V začetku meseca je nastala skupina 43 Alumni za Bidna, ki združuje več sto članov osebja vlade Georga Busha mlajšega (ta je bil 43. predsednik ZDA). Podobno se povezujejo člani volilne kampanje Mitta Romneya, republikanca, ki je 2012 neuspešno izzval predsednika Baracka Obamo. Romney je eden redkih republikanskih politikov v kongresu, ki se ne samo upira Trumpu, ampak je podprl ustavno obtožbo za njegovo odstavitev. Skupina Desna stranskuša povezati Trumpove volivce iz 2016, ki jih je razočaral. Še noben predsednik v sodobni zgodovini ZDA se ni soočal s tako organizirano opozicijo v lastni stranki.