Republiki Srbski delna ponovitev volitev za predsednika entitete

Ponovitev glasovanja je odredila državna volilna komisija zaradi ugotovljenih nepravilnosti na voliščih z okoli 84.000 volilnimi upravičenci. Volilna komisija je med drugim ugotovila ponarejanje podpisov oziroma glasovanje drugih oseb namesto registriranih volivcev, kot tudi glasovanje ljudi brez veljavnih dokumentov.

Na voliščih, kjer je bilo glasovanje razveljavljeno, je imel Karan, kandidat v entiteti vladajoče Zveze neodvisnih socialdemokratov (SNSD) bivšega predsednika Dodika, okoli 15 odstotkov več glasov kot kandidat združene opozicije Branko Blanuša. Po razveljavitvi glasov ima zdaj Blanuša okoli 6000 glasov prednosti pred Karanom.

Pred razveljavitvijo glasov so končni izidi volitev s 50,39 odstotka glasov kazali zmago Karana, ki je imel okoli 9500 glasov prednosti pred Blanušo, ki je prejel 48,22 odstotka glasov.