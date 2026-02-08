Naslovnica
Tujina

Republiki Srbski delna ponovitev volitev za predsednika entitete

Banjaluka, 08. 02. 2026 08.13 pred 20 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A.K. STA
Siniša Karan in Milorad Dodik

V Republiki Srbski bodo na 136 voliščih v 17 mestih in občinah ponovili predčasne volitve za predsednika te entitete BiH. Na volitvah 23. novembra je tesno zmagal Siniša Karan, kandidat s podporo nekdanjega predsednika entitete Milorada Dodika, a po razveljavitvi dela glasov je izid negotov.

Ponovitev glasovanja je odredila državna volilna komisija zaradi ugotovljenih nepravilnosti na voliščih z okoli 84.000 volilnimi upravičenci. Volilna komisija je med drugim ugotovila ponarejanje podpisov oziroma glasovanje drugih oseb namesto registriranih volivcev, kot tudi glasovanje ljudi brez veljavnih dokumentov.

Na voliščih, kjer je bilo glasovanje razveljavljeno, je imel Karan, kandidat v entiteti vladajoče Zveze neodvisnih socialdemokratov (SNSD) bivšega predsednika Dodika, okoli 15 odstotkov več glasov kot kandidat združene opozicije Branko Blanuša. Po razveljavitvi glasov ima zdaj Blanuša okoli 6000 glasov prednosti pred Karanom.

Pred razveljavitvijo glasov so končni izidi volitev s 50,39 odstotka glasov kazali zmago Karana, ki je imel okoli 9500 glasov prednosti pred Blanušo, ki je prejel 48,22 odstotka glasov.

Siniša Karan
Siniša Karan
FOTO: AP

Volišča bodo odprta od 7. do 19. ure. Volilna komisija bo začasne izide objavila danes do polnoči, končne pa najkasneje čez teden dni. Potek volitev bo nadziralo okoli 4800 opazovalcev.

Po današnjih volitvah naj bi entiteta dobila novega predsednika, ki pa bo na položaju manj kot leto dni, saj bodo 2. oktobra v državi potekale redne splošne volitve, na katerih bodo volili predstavnike vseh ravni oblasti.

Predčasne volitve so razpisali, potem ko je volilna komisija Dodiku avgusta lani odvzela mandat predsednika entitete zaradi obsodbe na šest let prepovedi delovanja v politiki zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH.

Pred današnjo delno ponovitvijo volitev so sicer v Banjaluki tako predstavniki oblasti kot opozicije izražali prepričanje v zmago svojega kandidata. Podporo političnemu vodstvu v Banjaluki, ki ga kljub odstavitvi še vedno kontrolira Dodik, so pred ponovitvijo volitev izrazili v Moskvi, kjer so ocenili, da je delna ponovitev volitev rezultat pritiskov Zahoda.

volitve republika srbska

