'Res je zadelo': gostom pomotoma postregli 'THC pico'

V piceriji v Wisconsinu je zbolelo več deset gostov, potem ko so pojedli pice, ki so vsebovale THC. Prizadeti so se pritoževali nad omotico, povišanim krvnim tlakom in slabostjo.

Po poročanju New York Posta se je incident zgodil v piceriji Famous Yeti's v Stoughtonu v ameriški zvezni državi Wisconsin, ko je kuhar pomotoma pripravil pice s testom, v katerem je bilo pomotoma tudi olje Delta-9-THC. Takšno testo naj bi uporabili za okoli 60 pic.

"Res je zadelo," je učinek pice s THC-jem na goste opisal Cale Ryan, solastnik Yeti's, za Wisconsin State Journal.

Oblasti so za incident izvedele po tem, ko je v bolnišnici pristalo več ljudi, ki so imeli podobne simptome. Poleg tega so vsi ti ljudje poročali, da so jedli v isti piceriji.

Picerija se je strankam med drugim opravičila na Facebooku: "V zadnjih dneh smo naredili strašno napako, ki je uničila zaupanje, ki smo ga gradili 12 let in pol."

Marihuana je v Wisconsinu nezakonita, vendar so izdelki, kot je THC, pridobljen iz konoplje, legalni. Po navedbah zdravstvenih organov se lahko sporno olje uporablja za pripravo piškotov ali začimb.