Res so bili Severnokorejci

Enote severnokorejske vojske so v skladu z ukazom voditelja Kim Jong-una "sodelovale v operacijah za osvoboditev območja Kurska", ki so se končale "zmagovito".

"Vsi, ki so se borili za pravico, so junaki in predstavniki časti domovine," naj bi ob tem dejal Kim in napovedal izgradnjo spomenika v čast "bojnim podvigom" severnokorejskih sil.

Omenil naj bi tudi počastitev padlih in skrb za družine vojnih veteranov, s čimer je prvič potrdil, da so v spopadih utrpeli izgube.