Resen incident v kanadskem vojaškem oporišču: smrtne žrtve

"Z žalostjo sporočam, da je incident v oporišču terjal smrtne žrtve in poškodbe," je po poročanju Euronewsa sporočil kanadski minister za nacionalno obrambo David McGuinty in pojasnil, da gre za oporišče kanadskih oboroženih sil Wainwright v Alberti.

Kanadski premier Mark Carney je navedel, da je na omenjeni lokaciji prišlo do "resnega incidenta, ki je povzročil obsežen požar". "V mislih smo z vsemi pogumnimi moškimi in ženskami, ki jih je dogodek prizadel. Tesno sodelujemo z vlado Alberte in lokalnimi oblastmi," je še zapisal na družbenih omrežjih.

Podrobnosti o tem, kakšen incident se je zgodil, ni razkril. McGuinty je dejal, da bo več znanega v "prihodnjih urah".

Po navedbah kanadske vlade je Wainwright eno "najbolj dejavnih" vojaških oporišč v državi, v katerem delujeta Kanadski center za usposabljanje za manevrske operacije in Center za usposabljanje 3. kanadske divizije.

Wainwright leži približno 210 kilometrov vzhodno od Edmontona, glavnega mesta Alberte, in 110 kilometrov jugozahodno od Lloydminstra.