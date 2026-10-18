Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Resen incident v kanadskem vojaškem oporišču: smrtne žrtve

Edmonton, 18. 10. 2026 12.48 pred 3 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Incident v kanadskem vojaškem oporišču

Kanadski premier Mark Carney je sporočil, da se je v oporišču kanadskih oboroženih sil Wainwright v Alberti zgodil "resen incident, ki je povzročil obsežen požar". Potrdil je, da je dogodek terjal smrtne žrtve in več poškodb.

"Z žalostjo sporočam, da je incident v oporišču terjal smrtne žrtve in poškodbe," je po poročanju Euronewsa sporočil kanadski minister za nacionalno obrambo David McGuinty in pojasnil, da gre za oporišče kanadskih oboroženih sil Wainwright v Alberti.

Kanadski premier Mark Carney je navedel, da je na omenjeni lokaciji prišlo do "resnega incidenta, ki je povzročil obsežen požar". "V mislih smo z vsemi pogumnimi moškimi in ženskami, ki jih je dogodek prizadel. Tesno sodelujemo z vlado Alberte in lokalnimi oblastmi," je še zapisal na družbenih omrežjih.

Podrobnosti o tem, kakšen incident se je zgodil, ni razkril. McGuinty je dejal, da bo več znanega v "prihodnjih urah".

Po navedbah kanadske vlade je Wainwright eno "najbolj dejavnih" vojaških oporišč v državi, v katerem delujeta Kanadski center za usposabljanje za manevrske operacije in Center za usposabljanje 3. kanadske divizije.

Wainwright leži približno 210 kilometrov vzhodno od Edmontona, glavnega mesta Alberte, in 110 kilometrov jugozahodno od Lloydminstra.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
kanada incident vojaško opotišče smrtne žrtve

Gorele stavbe, mladi s šotori sredi mesta, tisočeri opozarjali na revščino

24ur.com Huda železniška nesreča v Nemčiji: več mrtvih in ranjenih
24ur.com Ustavil na odstavnem pasu avtoceste in stopil ven, vanj trčil tovornjak
24ur.com Spopadi Delij s policijo zasenčili visoko zmago Crvene zvezde
24ur.com Verižno trčenje na avtocesti pri Karlovcu: ljudje preskakovali ograje
24ur.com V ameriškem hotelu odjeknila eksplozija, ranjenih 21 ljudi
24ur.com Delovna nesreča pri sanaciji v Komendi: bagrist povozil moškega
24ur.com Vaja na vojaškem letališču: več kot 300 gasilcev, vojakov in reševalcev
Priporoča
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 01 image1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 08 image2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 12 prod10
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pri osmih letih je pela pijanim gostom, doma pa doživljala nasilje
Otroci znanih Slovencev odhajajo v tujino. Zneski za študij so vrtoglavi
Otroci znanih Slovencev odhajajo v tujino. Zneski za študij so vrtoglavi
To, kar jeste v zadnjih mesecih nosečnosti, je pomembnejše, kot si mislite
To, kar jeste v zadnjih mesecih nosečnosti, je pomembnejše, kot si mislite
Hčerka Michaela Jacksona je mamo prvič spoznala šele pri 15 letih
Hčerka Michaela Jacksona je mamo prvič spoznala šele pri 15 letih
zadovoljna
Portal
To gre kraljici Camilli pri Charlesu najbolj na živce
Tedenski horoskop: Ribe iščejo navdih, škorpijoni morajo zaupati intuiciji
Tedenski horoskop: Ribe iščejo navdih, škorpijoni morajo zaupati intuiciji
Dežni plašč, ki je pritegnil pozornost v centru Ljubljane
Dežni plašč, ki je pritegnil pozornost v centru Ljubljane
Zakaj po 50. letu spite slabše kot nekoč? Odgovor skriva več kot le staranje
Zakaj po 50. letu spite slabše kot nekoč? Odgovor skriva več kot le staranje
vizita
Portal
Ali dodatki za 'močne' kosti sploh delujejo? Resnica o vitaminih
Neobičajno kopičenje bakra v telesu je lahko znak dedne bolezni
Neobičajno kopičenje bakra v telesu je lahko znak dedne bolezni
Po 50. letu ga mnogi začnejo uživati vsak dan
Po 50. letu ga mnogi začnejo uživati vsak dan
Vas zebe, čeprav je v stanovanju toplo? Kaj vam lahko sporoča telo
Vas zebe, čeprav je v stanovanju toplo? Kaj vam lahko sporoča telo
cekin
Portal
Bogataš z 22 milijardami: Največja laž je, da vas bo osrečil denar
Njihove fotografije uporablja ves svet. Zdaj se je znašel v resnih težavah
Njihove fotografije uporablja ves svet. Zdaj se je znašel v resnih težavah
Otroci in vdova na sodišču: kam je izginilo premoženje, vredno četrt milijarde?
Otroci in vdova na sodišču: kam je izginilo premoženje, vredno četrt milijarde?
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
moskisvet
Portal
Najboljše in najslabše meso: katero je zdravo in katero škodljivo?
Star je 77 let, a tega slovitega govora ni pozabil niti po treh desetletjih
Star je 77 let, a tega slovitega govora ni pozabil niti po treh desetletjih
Arheološka senzacija: 4700 let stara ladja odkrita ob obali Turčije
Arheološka senzacija: 4700 let stara ladja odkrita ob obali Turčije
Vse oči uprte v njeno zadnjico: v vročih kopalkah proslavila 30. rojstni dan
Vse oči uprte v njeno zadnjico: v vročih kopalkah proslavila 30. rojstni dan
dominvrt
Portal
Po napornem dnevu si zaslužite takšno spalnico
Le ena ura dela jeseni, spomladi pa morje cvetov
Le ena ura dela jeseni, spomladi pa morje cvetov
Vaš pes ga lahko pogoltne mimogrede. Posledice so lahko zelo resne
Vaš pes ga lahko pogoltne mimogrede. Posledice so lahko zelo resne
Skoraj nič je ne uniči: uspeva tam, kjer druge rastline obupajo
Skoraj nič je ne uniči: uspeva tam, kjer druge rastline obupajo
okusno
Portal
Imate v zamrzovalniku mleto meso? Iz njega lahko pripravite veliko več kot bolonjsko omako
Te dni vsi pečejo jabolčno pito, a to staro pecivo na lončke je še preprostejše
Te dni vsi pečejo jabolčno pito, a to staro pecivo na lončke je še preprostejše
Tri jesenske jedi nekdanje MasterChefovke, ki so strašno enostavne
Tri jesenske jedi nekdanje MasterChefovke, ki so strašno enostavne
Tako boste spekli popoln kostanj v pečici, ponvi ali air fryerju
Tako boste spekli popoln kostanj v pečici, ponvi ali air fryerju
voyo
Portal
Survivor: Avstralija
Bombaškoljka
Bombaškoljka
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Vrni se k meni
Vrni se k meni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022