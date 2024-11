Rešena pred zlorabami in trpljenjem, levinja po dolgi poti prispela v svoj dom

In po dveh mesecih, ko je poleg posledic zlorabe trpela še zaradi nenehnega hrupa eksplozij, se je štiri mesece in pol stara levinja končno odpravila v zavetišče za divje živali. Sara je že peti levček, ki ga je lokalna reševalna skupina Animals Lebanon evakuirala iz Libanona, odkar sta Hezbolah in Izrael začela medsebojne napade.

Levinja Sara, ki je bila v svojem kratkem življenju zlorabljena in tepena, se je končno znašla v varnem domu, obkrožena z ljudmi, ki so zanjo lepo skrbeli. A tudi ta varnost ni trajala dolgo. Njeni rešitelji, skupina za pravice živali, namreč biva v majhnem stanovanju v Bejrutu, ki vsekakor ni primerno mesto za levinjo.

Saro so prvič odkrili julija na družbenih omrežjih, na videoposnetkih, ki jih je objavljal njen lastnik iz Baalbeka, pa je bilo videti, da za levinjo ni prav dobro poskrbljeno, poroča AP. Po libanonski zakonodaji je tudi prepovedano imeti divje in eksotične živali, levjega mladiča pa je moški uporabljal "le za razkazovanja", je dejal izvršni direktor organizacije, Jason Mier.

Sredi septembra je organizacija levinjo končno dobila, potem ko so vložili tožbo pri policiji in sodstvu. Policija je lastnika levinje zaslišala in odločila, da se levinji pri njemu ne godi dobro, zato se ji je moral odpovedati.

In kmalu za tem, ko je bila levinja na varnem, je Izrael začel ofenzivo proti libanonski skupini Hezbolah in Baalbek je bil močno bombardiran. Mier in njegova ekipa so zato Saro odpeljali iz tega starodavnega mesta in jo premestili v stanovanje v živahnem komercialnem okrožju Hamra v Bejrutu. Nato so se napadi zvrstili tudi v libanonski prestolnici, ravno ko bi morala levinja oktobra odleteti v Južnoafriško republiko. Mednarodne družbe so ustavile vse lete, saj so izraelska letala napadala tudi območja v bližini letališča.

Sara se ni zavedala dogajanja okoli sebe, zato se ji je v stanovanju v Bejrutu dejansko godilo prav dobro. Vsak dan je dobila krožnik surovega mesa in uspešno pridobivala kilograme. Vendar aktivisti niso vedeli, kako bi jo lahko spravili iz Libanona. Organizacija je zato začela zbirati donacije podpornikov in skupin za pravice po vsem svetu, da so Saro naložili na manjšo jahto in jo odpeljali najprej na Ciper. Od tam je odletela v Združene arabske emirate, njeno dolgo potovanje pa se je končalo v Cape Townu. Tam je našla svoj dom v zavetišču, kjer naj bi jo sprva nekaj dni spremljali zaradi morebitnih bolezni, vendar bi lahko kmalu spoznala še druge leve in levinje.