Dojenček, ki sta ga starša izročila vojaku, po več mesecih spet pri družini

Mirza Ali Ahmadi in njegova žena Suraya sta svojega dvomesečnega dojenčka 19. avgusta predala ameriškemu vojaku, saj sta se bala, da bi ga zdrobila množica ljudi, ki je po prevzemu talibanov poskušala zapustiti državo. Dojenčka je našel in ga za svojega vzel taksist. Da ga je končno vrnil družini, je morala posredovati celo talibanska policija.

Starša, ki sta svojega otroka, dečka Sohaila, čez ograjo letališča predala ameriškemu vojaku, sta, da sta prišla na drugo stran ograde, potrebovala več kot pol ure. A ko sta končno prispela na drugo stran, nujnega dvomesečnega sina ni bilo nikjer. Iskali so ga več dni, staršema pa so namignili celo, da je možno, da so ga evakuirali brez njiju. Ahmadija, ki je delal kot varnostnik na ameriškem veleposlaništvu, so skupaj z ženo in štirimi drugimi otroki spravili na evakuacijski let v Katar, na koncu pa so pristali v ZDA, poroča Sky News.

Dojenčka našli v Kabulu Dojenčka so novembra končno našli v Kabulu, v oskrbi 29-letnega taksista Hamida Safija, ki ga je našel na letališču in ga odpeljal domov, da bi ga vzgajal kot svojega. Po več kot sedmih tednih pogajanj, prošenj in celo posredovanje talibanske policije, da je Safi dojenčka končno vrnil babici in drugim sorodnikom, ki so še v Kabulu. Družina zdaj intenzivno dela na tem, da bi ga ponovno združili s starši ter brati in sestrami v ZDA. Safi je pojasnil, da je dojenčka samega našel na letališču na tleh, ker ni našel njegove družine, ga je odnesel domov k ženi in svojim otrokom. Safi ima tri hčere, a kot pravi, je bila največja želja njegove pokojne matere, da bi imel sina. Novembra se je zato odločil, da bo otroka obdržal. "Če se bo našla njegova družna, jim ga bom predal, sicer pa ga bom vzgojil sam," si je rekel.

