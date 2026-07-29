Trenutek, ko so se stresla tla: zaposleni zlezli pod mize

Japonska premierka Sanae Takaichi je sporočila, da je v potresu, ki je v torek ob 16.27 po lokalnem času prizadel jugozahod države, umrlo najmanj 13 ljudi. Izrazila je sožalje njihovim družinam in se zahvalila reševalnim službam za njihov trud. V mestu Kashima v prefekturi Kumamoto je v nakupovalnem središču Aeon Mall - potem ko se je zrušilo drugo nadstropje - pod ruševinami namreč še vedno ujetih veliko ljudi. "To je bitka s časom," je dejala.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Po potresu na Japonskem AP

Reševanje v nakupovalnem centru Aeon Mall na Japonskem AP

Reševanje v nakupovalnem centru Aeon Mall na Japonskem AP

Reševanje v nakupovalnem centru Aeon Mall na Japonskem AP

Potres na Japonskem Profimedia









Žarišče potresa, ki je imel po podatkih meteorološke agencije JMA magnitudo 7,1, je bilo na globini deset kilometrov pod površjem. Sledilo je več popotresnih sunkov. Trdna tla so se nenadoma spremenila v premikajočo se gmoto, je za BBC povedala priča.

75-letna Hiroko Ogata, lastnica priljubljene restavracije v mestu Yatsushiro, je bila ravno v restavraciji, ki je bila za tisti dan zaprta, ko so se stresla tla. "Nenadoma sem začutila močan sunek. Bila sem presenečena in prestrašena hkrati," je povedala za BBC. "Tukaj živim že 75 let, a še nikoli nisem doživela tako močnega potresa. Mislila sem, da bom umrla. Takoj sem zlezla pod mizo, a se je ta premikala desno, levo, desno, levo ... skupaj z mano!" je še dodala. Sklede in kozarci s kuhinjske police so popadali po tleh. Danes v restavraciji pobira koščke in pospravlja nered. "Malo delam, potem pride popotresni sunek in neham ... zato gre tako počasi. Prostor je povsem razmetan, sploh ne vem, kam naj stopim. Ampak moramo čim prej spet odpreti restavracijo, ki je naš vir dohodka."

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Po potresu na Japonskem AP

Po potresu na Japonskem AP

Po potresu na Japonskem AP

Po potresu na Japonskem AP

Poškodbe na mostu po potresu na Japonskem AP

Poškodbe na mostu po potresu na Japonskem AP

Potres na Japonskem Profimedia













Ameriška turistka Chantel Mohar je bila z družino v Kumamotu, ko je območje stresel potres. Peljali so se s polnim turističnim avtobusom, ko so na telefonih zazvonila opozorila o potresu. "Vse skupaj je spremljalo močno zibanje in zmeda," je povedala za oddajo Newsday na BBC-ju. Vožnja, ki bi morala trajati dve uri in pol, se je zavlekla na devet ur, saj so morali avtobus preusmeriti na evakuacijsko pot. Tam so videli razdejanje, ki so ga povzročili potresni sunki, vključno s popolnoma uničenimi avtomobili in porušenimi hišami.

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Oblasti prefekture Kumamoto navajajo, da je bilo zaradi potresa evakuiranih 9.872 ljudi, približno 36.700 gospodinjstev pa je brez elektrike. Več ljudi pogrešajo tudi na območju tovarne papirja v mestu Yatsushiro, kjer se je porušil del industrijskega dimnika.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Poškodovan dimnik tovarne v mestu Yatsushiro AP

Poškodovan dimnik tovarne v mestu Yatsushiro AP

Poškodovan dimnik tovarne v mestu Yatsushiro AP





Dve bolnišnici sta sporočili, da je vsaka sprejela najmanj 50 ranjenih oseb. "Ljudje prihajajo z opeklinami in zlomi, ker so bili zaradi potresa ujeti pod predmeti, reševalna vozila pa nenehno dovažajo poškodovane," je dejal vir iz ene od bolnišnic, ki se prav tako soočajo s težavami zaradi uhajanja vode in izpadov elektrike. Še deset ljudi je bilo po poročanju NHK poškodovanih v domu za starejše občane. Japonski mediji so poročali, da so po potresu zaprte številne ceste, v regiji Kumamoto so bile prekinjene nekatere železniške povezave. Zaprto je bilo tudi letališče, ki so ga zvečer po lokalnem času ponovno odprli.

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