Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Trenutek, ko so se stresla tla: zaposleni zlezli pod mize

Tokio, 29. 07. 2026 06.47 pred 21 minutami 3 min branja 5

Avtor:
U.Z.
Potres v pisarni

Po potresu z magnitudo 7,1 imajo reševalci na Japonskem polne roke dela – v nakupovalnem središču v prefekturi Kumamoto, kjer se je zrušilo drugo nadstropje, je pod ruševinami ujetih veliko ljudi. Oblasti so za zdaj potrdile 13 smrtnih žrtev. Na dan pa prihajajo posnetki tresenja tal in izpovedi preživelih, ki opisujejo trenutke groze.

Japonska premierka Sanae Takaichi je sporočila, da je v potresu, ki je v torek ob 16.27 po lokalnem času prizadel jugozahod države, umrlo najmanj 13 ljudi. Izrazila je sožalje njihovim družinam in se zahvalila reševalnim službam za njihov trud.

V mestu Kashima v prefekturi Kumamoto je v nakupovalnem središču Aeon Mall - potem ko se je zrušilo drugo nadstropje - pod ruševinami namreč še vedno ujetih veliko ljudi. "To je bitka s časom," je dejala.

Žarišče potresa, ki je imel po podatkih meteorološke agencije JMA magnitudo 7,1, je bilo na globini deset kilometrov pod površjem. Sledilo je več popotresnih sunkov. Trdna tla so se nenadoma spremenila v premikajočo se gmoto, je za BBC povedala priča.

Preberi še Porušeni mostovi in zidovi, več deset oseb še vedno pogrešajo

75-letna Hiroko Ogata, lastnica priljubljene restavracije v mestu Yatsushiro, je bila ravno v restavraciji, ki je bila za tisti dan zaprta, ko so se stresla tla. "Nenadoma sem začutila močan sunek. Bila sem presenečena in prestrašena hkrati," je povedala za BBC.

"Tukaj živim že 75 let, a še nikoli nisem doživela tako močnega potresa. Mislila sem, da bom umrla. Takoj sem zlezla pod mizo, a se je ta premikala desno, levo, desno, levo ... skupaj z mano!" je še dodala.

Sklede in kozarci s kuhinjske police so popadali po tleh. Danes v restavraciji pobira koščke in pospravlja nered. "Malo delam, potem pride popotresni sunek in neham ... zato gre tako počasi. Prostor je povsem razmetan, sploh ne vem, kam naj stopim. Ampak moramo čim prej spet odpreti restavracijo, ki je naš vir dohodka."

Ameriška turistka Chantel Mohar je bila z družino v Kumamotu, ko je območje stresel potres. Peljali so se s polnim turističnim avtobusom, ko so na telefonih zazvonila opozorila o potresu. "Vse skupaj je spremljalo močno zibanje in zmeda," je povedala za oddajo Newsday na BBC-ju. Vožnja, ki bi morala trajati dve uri in pol, se je zavlekla na devet ur, saj so morali avtobus preusmeriti na evakuacijsko pot. Tam so videli razdejanje, ki so ga povzročili potresni sunki, vključno s popolnoma uničenimi avtomobili in porušenimi hišami.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Oblasti prefekture Kumamoto navajajo, da je bilo zaradi potresa evakuiranih 9.872 ljudi, približno 36.700 gospodinjstev pa je brez elektrike.

Več ljudi pogrešajo tudi na območju tovarne papirja v mestu Yatsushiro, kjer se je porušil del industrijskega dimnika.

Dve bolnišnici sta sporočili, da je vsaka sprejela najmanj 50 ranjenih oseb. "Ljudje prihajajo z opeklinami in zlomi, ker so bili zaradi potresa ujeti pod predmeti, reševalna vozila pa nenehno dovažajo poškodovane," je dejal vir iz ene od bolnišnic, ki se prav tako soočajo s težavami zaradi uhajanja vode in izpadov elektrike. Še deset ljudi je bilo po poročanju NHK poškodovanih v domu za starejše občane.

Japonski mediji so poročali, da so po potresu zaprte številne ceste, v regiji Kumamoto so bile prekinjene nekatere železniške povezave. Zaprto je bilo tudi letališče, ki so ga zvečer po lokalnem času ponovno odprli.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vojska je mobilizirala 3600 pripadnikov za operacije pomoči ob nesrečah in poslala 20 letal, da iz zraka ocenijo škodo, je dejal obrambni minister.

Močna potresa z magnitudama 6,5 in 7,3 sta prefekturo Kumamoto prizadela že leta 2016 in skupaj s popotresnimi sunki zahtevala več kot 270 smrtnih žrtev, poškodovanih je bilo več kot 2800 ljudi.

japonska potres žrtve reševanje ruševine

Po Trumpovi napovedi premirja znova počilo na Bližnjem vzhodu

Orodja za telovadbo iz zaplenjenih nožev

24ur.com Eksplozija na črpalki goriva na Irskem vzela deset življenj
24ur.com 'Število mrtvih v eksploziji v Jerseyju bo najverjetneje višje'
24ur.com Posnetki zrušenja pomola: kriki na pomoč in oklepanje pomola
24ur.com V potresu najmanj štiri smrtne žrtve, razmere ostajajo nepredvidljive
24ur.com Zadnje sporočilo sinu, ki se ne bo vrnil: Vem, da si zunaj, pazi nase
24ur.com V Maroku se znova tresejo tla, število žrtev narašča
24ur.com Kdo so žrtve tragičnega leta AI171?
Priporoča
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
progresivnidaveknastanovanja
29. 07. 2026 08.36
ni čudno da so si želeli "tujih" prostranstev. Druge izbire širjenja nimajo, ali v višino, ki je že dosežena ali pa v širino.
Odgovori
0 0
Watcherman
29. 07. 2026 08.26
Je pa neverjetno kako dobro je narejena gradnja objektov na Japonskem z namenom prav zaradi potresov se samo premikajo kar je normalno porušijo se pa ne.Lp
Odgovori
+1
1 0
Slovenska pomlad
29. 07. 2026 08.23
SDS Hoivik pa na streho.
Odgovori
-3
0 3
ptuj.si
29. 07. 2026 08.34
Boljše na strehi,kot v fotopubu.
Odgovori
0 0
Watcherman
29. 07. 2026 08.21
Je bilo umetno ustvarjen potres kajne phahahahahaha?.Lp
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Nenavaden trik za hlajenje dojenčkov je postal viralen, je res varen?
Otroci danes skoraj ne poznajo dolgčasa in to je lahko težava
Otroci danes skoraj ne poznajo dolgčasa in to je lahko težava
Slovenska deklica premagala konkurenco z vsega sveta
Slovenska deklica premagala konkurenco z vsega sveta
Rodila je svojo vnukinjo: pet let pozneje razkriva, kakšen odnos imata danes
Rodila je svojo vnukinjo: pet let pozneje razkriva, kakšen odnos imata danes
zadovoljna
Portal
Tako lepo poročno obleko je izbrala za svoj veliki dan
Dnevni horoskop: Eno znamenje danes čaka nov začetek
Dnevni horoskop: Eno znamenje danes čaka nov začetek
Najboljše obleke za hudo vročino: brez potnih madežev pod prsmi in vidnih lis
Najboljše obleke za hudo vročino: brez potnih madežev pod prsmi in vidnih lis
Pričeske, ki so idealne za spanje in ne lomijo las
Pričeske, ki so idealne za spanje in ne lomijo las
vizita
Portal
Imate pogosto napihnjen trebuh? Krivci so lahko tudi stvari, na katere sploh ne pomislite
Zakaj se ponoči pojavijo boleči krči v mečih in kako jih preprečiti
Zakaj se ponoči pojavijo boleči krči v mečih in kako jih preprečiti
Zakaj je nevarnost za možgansko kap največja zjutraj?
Zakaj je nevarnost za možgansko kap največja zjutraj?
Katera krema za sončenje je prava za vaš tip kože?
Katera krema za sončenje je prava za vaš tip kože?
cekin
Portal
Srednji razred ne kupuje več kot nekoč: novo pravilo osvaja potrošnike
Šefovski stolček izgublja sijaj: mladi ga vse pogosteje zavrnejo
Šefovski stolček izgublja sijaj: mladi ga vse pogosteje zavrnejo
Hiša z milijonskim razgledom, ki je nihče noče kupiti
Hiša z milijonskim razgledom, ki je nihče noče kupiti
Zamudila že prvi in drugi delovni dan, nato je sledil šok: 'Nisi več zaposlena'
Zamudila že prvi in drugi delovni dan, nato je sledil šok: 'Nisi več zaposlena'
moskisvet
Portal
Zadržujete veliko potrebo? To se v vašem telesu zgodi, ko predolgo čakate
Umor, ki je pretresel Hollywood in spremenil Ameriko
Umor, ki je pretresel Hollywood in spremenil Ameriko
Elton John prisega na presenetljivo preprost sendvič: bi ga poskusili tudi vi?
Elton John prisega na presenetljivo preprost sendvič: bi ga poskusili tudi vi?
Dinozavre je pokopal eden najredkejših asteroidov v Osončju
Dinozavre je pokopal eden najredkejših asteroidov v Osončju
dominvrt
Portal
Preden spet prižgete klimo, naredite to: dom bo ostal hladnejši tudi v vročini
Vijolično bogastvo z vrta: Zdaj je pravi čas za žetev sivke
Vijolično bogastvo z vrta: Zdaj je pravi čas za žetev sivke
Ena preprosta vrtna rešitev, ki lahko reši ptice v poletni vročini
Ena preprosta vrtna rešitev, ki lahko reši ptice v poletni vročini
Znaki, da je čas, da kumare odstranite z vrta
Znaki, da je čas, da kumare odstranite z vrta
okusno
Portal
Imate češnjeve paradižnike? Iz njih pripravite namaz, ki izgine v trenutku
Kaj jesti med vročinskim valom? 7 lahkih kosil, ki ne obremenijo telesa
Kaj jesti med vročinskim valom? 7 lahkih kosil, ki ne obremenijo telesa
Zdrav poletni zajtrk, ki ga lahko pripravite tudi vnaprej
Zdrav poletni zajtrk, ki ga lahko pripravite tudi vnaprej
Pozabite na peko: ta tropska sladica je hit letošnjega poletja
Pozabite na peko: ta tropska sladica je hit letošnjega poletja
voyo
Portal
Pobesneli Max 3
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
IQ 160
IQ 160
V dvoje
V dvoje
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820