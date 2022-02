Reševalci hitijo: objavili posnetek dečka, ki je padel v vodnjak

Po spletu je zaokrožil posnetek kamere, ki so jo spustili v globino in ki kaže, da je deček živ in pri zavesti. Kot je pisal BBC, je s posnetkov razvidno tudi, da je Rayan utrpel nekaj poškodb glave, ki pa naj ne bi bile hude. Kot poroča Skynews, so reševalci dečku uspeli dostaviti hrano in kisik ter vodo. Na družbenih omrežjih uporabniki nesrečnemu dečku in vsem, ki se borijo za njegovo rešitev, pošiljajo sporočila podpore.