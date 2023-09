Ameriškega znanstvenika iz jame v Turčiji rešujejo tudi hrvaški reševalci

Marka Dickeyja bo iz jame rešila mednarodna ekipa izkušenih jamarskih reševalcev. Kot poroča hrvaški portal 24sata, bi reševanje, ki bo zelo zahtevno, lahko trajalo tudi 10 dni. Danes, po krajšem počitku v baznem taboru, so se reševalci iz Turčije, Madžarske, Bolgarije, Poljske in Hrvaške dogovorili o podrobnostih načrta.

V Turčijo je med drugim odhitelo tudi 22 članov Hrvaške gorske reševalne službe (HGSS), ki so v Konyo prispeli sinoči. Ekipa 14 reševalcev se je z najnujnejšo jamarsko opremo takoj odpravila proti baznemu taboru, kamor je prispela okoli polnoči. Preostali del ekipe do nadaljnjega ostaja v Konyi, kjer čaka na preostalo tehnično opremo, ki bi morala prispeti zjutraj s tovornim letalom, a je obtičala v Istanbulu na carinski kontroli. HGSS si v sodelovanju s hrvaškim veleposlaništvom prizadeva, da bi za reševanje ponesrečenca izjemno pomembna oprema prispela čim prej, najpozneje v petek, so sporočili.

"Danes bosta v jamo vstopila dva naša reševalca z nalogo vzpostavitve komunikacijske naprave Cave-Link od bivaka do baznega tabora. V nadaljevanju bodo bolgarski kolegi ponovno tehnično opremili jamo na globini od 700 do 900 metrov. Prav tako rešujejo težave z dostavo pitne vode in komunikacijo prek mobilnih in satelitskih naprav zaradi zelo slabega signala," so zapisali pri HGSS in poudarili, da je v tem trenutku najbolj pomembno, da je stanje poškodovanega jamarja stabilno.