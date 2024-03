Reševalci končali iskanje, šest pogrešanih razglasili za mrtve

Državna policija Marylanda je sporočila, da se je operacija iskanja in reševanja pogrešanih s porušenega mostu v Baltimoru spremenila v operacijo iskanja in povrnitve, kar pomeni, da so šesterico pogrešanih po trku tovorne ladje v nosilni steber mostu Francis Scott Key razglasili za pokojne. Iskanje trupel pogrešanih se je čez noč prekinilo in se bo nadaljevalo danes, ko se bodo potapljači vrnili na delo.

Kot smo že poročali, je tovorna ladja Dali ladjarskega podjetja Maersk v torek zgodaj zjutraj trčila v nosilni steber mostu čez reko Patapsco, potem ko je posadka izgubila nadzor nad krmilnim sistemom zaradi izpada elektrike. Posadka je pristaniške oblasti nemudoma obvestila o izgubi nadzora in promet čez avtocestni most so kmalu zatem ustavili, zaradi česar je število žrtev manjše, kot bi bilo sicer.

Reševalci so kmalu po nesreči iz vode potegnili dva preživela, čez dan pa so iskali še šest pogrešanih, ki so v času nesreče izvajali vzdrževalna dela sredi mostu in se niso mogli pravočasno umakniti na varno. Zvečer je državna policija v Marylandu sporočila, da končuje z iskanjem preživelih, saj upanja za zaradi nizkih temperatur vode in časa, ki je pretekel, ni več. Po besedah Rafaela Laveagea, vodje konzularnega oddelka mehiškega veleposlaništva v Washingtonu, so med žrtvami mehiški državljani, poroča CNN. Lokalni mediji poročajo, da so med mrtvimi tudi državljani Gvatemale, Hondurasa in Salvadorja, a veleposlaništva teh informacij še niso potrdila. Vseh 22 članov posadke na ladji je bilo sicer Indijcev.

Ladja je ostala brez elektrike Izvršni direktor ameriškega združenja ladijskih pilotov Clay Diamond je sporočil, da je pilot skušal vsaj upočasniti ladjo, preden je trčila v steber. Ladjo sta iz pristanišča Baltimore peljala dva lokalna pilota, ki poznata okoliške vode. Povedal je še, da je ladja izgubila elektriko in pogon že nekaj minut po izplutju iz pristanišča. Pilot je nemudoma ukazal spustiti sidro, vendar je bilo prepozno. Ladja naj bi potem na kratko dobila nazaj elektriko, vendar pa je ni dobil pogonski sistem. Ameriški predsednik Joe Biden je v torek zagotovil, da bodo most popravili z zveznim denarjem, vendar pa bodo posredne posledice po ocenah strokovnjakov velike. Baltimore je eno največjih pristanišč v ZDA in - kot je izpostavil tudi Biden - največje glede pretovarjanja avtomobilov. Zaprtje pristanišča in motnje v času obnove mostu bodo povečale stroške ladijskih prevozov, ki so že tako višji zaradi posledic napadov jemenskih hutijevcev na ladje v Rdečem morju. Gospodarski analitiki pričakujejo tudi motnje v dobavnih verigah, kar lahko spet vpliva na povečanje inflacije.

