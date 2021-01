Reševalci še vedno na delu, med žrtvami tudi dveletna deklica

Število žrtev zemeljskega plazu na Norveškem se je povzpelo na sedem. V petek in soboto so našli štiri žrtve in še tri v nedeljo. Številne še vedno pogrešajo, zato se iskalna akcija nadaljuje, a upanja, da bi našli preživele, je vse manj.

Do zdaj so identificirali pet smrtnih žrtev plazu. Gre za 31-letnega moškega, žensko sredi 50 let in njenega 29-letnega sina ter 40-letnega moškega in njegovo dveletno hčer. V plazu je bilo poškodovanih deset ljudi, med njimi so enega prepeljali na zdravljenje v Oslo.

Norveški kralj in kraljica sta območje obiskala v nedeljo. "Težko najdem besede, grozno je," je v izjavi dejal kralj Harald. "Ta grozljivi dogodek je vplival na vse, sočustvujem s tistimi, ki so v novo leto vstopili z žalostjo in negotovostjo,"je dodal.