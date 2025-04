Reševalci so ga rešili z gore, tja se je vrnil po telefon in znova obtičal

Kitajski študent, ki živi na Japonskem, se je pred nekaj dnevi prvič podal na Mount Fuji. Potreboval je pomoč reševalcev s helikopterjem. Ni namreč mogel sestopiti, saj je izgubil dereze. Toda nekaj dni pozneje se je znova vrnil na goro, da bi poiskal svoje stvari, ki jih je pustil tam, meddrugim je tam obležal tudi telefon. V soboto so ga tako morali reševalci znova reševati, potem ko je zbolel za višinsko boleznijo, vendar je zdaj zunaj življenjske nevarnosti. Zaradi težkih razmer oblasti odsvetujejo plezanje na goro Fuji izven uradne plezalne sezone, ki se začne v začetku julija in konča v začetku septembra.

Vse poti, ki vodijo do vrha gore Fudži, so po navedbah tamkajšnjih oblasti trenutno zaprte. Po reševanju moškega so ponovno odsvetovali plezanje na goro izven sezone, saj bi se lahko vreme nenadoma spremenilo, zaradi česar bi se reševalci težko odzvali. Zaprte so tudi zdravstvene ustanove ob poteh, poroča BBC.