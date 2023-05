Reševalci uspeli rešiti Hrvatico, ki je v steni gore Velež visela več ur

Po do zdaj znanih informacijah je Hrvatici, ki je bila v skupini 12 pohodnikov iz Zagreba, zdrsnilo, padla je v prepad in obvisela na vrvi nekje na polovici navpične pečine, visoke okoli 400 metrov.

Včeraj je do poškodovane planinke poskušal priti helikopter, a se ji v več kot 20 poskusih ni mogel približati. "Potrudili smo se po najboljših močeh, naredili več kot 20 preletov, a nismo mogli do nje. To so navpične skale. Opravil sem že veliko reševalnih akcij in pri vsaki poskušam dati svoj maksimum, tukaj pa ne morem narediti nič," je takrat za portal Srna.rs povedal vodja helikopterske enote Boban Kusturić.

Nato so se reševalci in člani mostarske in sarajevske civilne zaščite peš podali v reševanje. Uspelo jim je priti do pohodnice, nameravali so jo nesti v dolino ali pa jo vertikalno spustiti na varna tla. Zahvaljujoč uspešnemu manevru pilota, to na koncu ni bilo potrebno, saj so jo le nekoliko spustili, da je lažje prišel do nje.

"To, kar je helikopter naredil na tej skali, je neverjetno. Če pilotu ne bi uspelo priti do nje, bog ve, koliko časa bi jo nosili dol," je za Avaz povedal Almir Karkelja, vodja postaje GRS Prenj iz Konjic.

V obsežni reševalni akciji je sodelovalo več kot 100 reševalcev.