Reševalci v Bejrutu preiskujejo 'srčni utrip' pod ruševinami

Množica ljudi se je zbrala pred porušeno stavbo, kjer je na delu reševalna ekipa iz Čila. Še vedno ni znano, ali je oseba, ki se naj bi nahajala pod ruševinami, živa.

Reševalci so se v noči na sredo sprehodili mimo stavbe, ko je reševalni pes dal znak, da je pod ruševinami živa oseba. Danes zjutraj so se tja vrnili, pes pa je dal enak znak. Kasneje so na kraj pripeljali posebno opremo, s katero so skušali zaznati srčni utrip ali dihanje.

Reševalci so se razdelili v ekipe, ruševine pa premikajo previdno in počasi. Kot poroča BBC-jeva novinarka s terena, vsake toliko časa reševalci zbrano množico opazovalcev pozovejo, naj bodo tiho, da bi lahko lažje zaznali morebiten zvok.

Osebje Rdečega križa je v bližini postavilo šotor z reflektorji in hrano. Na terenu so vojska, gasilci in prostovoljni reševalci, ki opozarjajo, da bo trajalo še nekaj ur, preden se bodo dokopali do potencialno preživelega. Reševalna ekipa iz Čila je v Bejrut prispela 1. septembra. S seboj imajo posebno opremo, ki lahko zazna dihanje na globini 15 metrov.

Za zdaj ni nobene potrditve, da se pod ruševinami nahaja živa oseba, a vsi prisotni upajo na čudež.

Spomnimo. 4. Avgusta je v pristanišču eksplodiralo 2.750 ton amonijevega nitrata, umrlo pa je več kot 200 ljudi. Okoli 300.000 ljudi je ostalo brez strehe nad glavo.

Odstop libanonske vlade ni uspel pomiriti jeznih protestnikov, ki za nesrečo krivijo oblasti. V četrtek so sicer v pristanišču našli še štiri zabojnike s 4,3 tone amonijevega nitrata, je sporočila vojska.

Poudarili so, da so strokovnjaki pregledali zabojnike, vendar niso podali dodatnih podrobnosti.