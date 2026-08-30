Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Reševalci v Nepalu bijejo bitko s časom, napovedan nov dež

Katmandu, 30. 08. 2026 07.25 pred 5 minutami 3 min branja 0

Avtor:
N.V.
Reševalci v Nepalu se trudijo doseči vse prizadete ljudi.

Po katastrofalnih poplavah, ki so prizadele Nepal in terjale več kot 700 žrtev, strahu še ni konec. Nepalske oblasti opozarjajo na možnost novih poplav in prebivalce poplavno prizadetih območij pozivajo k visoki stopnji previdnosti, ker je gladina reke Bhotekoshi narasla. Medtem reševalci nadaljujejo s težkim iskanjem, saj je več kot 3000 ljudi še vedno pogrešanih.

Obvestila o nevarnosti poplav so v nedeljo dopoldne prejemali prebivalci na svoje telefone, medtem ko so reševalne ekipe odstranjevale posledice na pomembni avtocesti, ki povezuje Katmandu z enim od območij, ki so jih katastrofalne poplave najbolj prizadele, piše AP News. V deroči reki Trishuli pri mestu Galchhi je opaziti dele hiš, vozila in celo kmetijske traktorje.

Najnovejša opozorila sledijo obvestilu kitajskih oblasti nepalskim kolegom o povečanem vodnem toku v zgornjem toku reke, je za AP povedal Dharam Raj Uprety, izvršni direktor nepalske Nacionalne uprave za zmanjševanje tveganj in upravljanje naravnih nesreč. Toda prebivalci poplavljenih vasi pravijo, da težko razumejo skoraj nenehna opozorila, ki jih prejemajo od prvih poplav.

"Včasih pravijo, da prihaja poplava, potem moramo spet bežati na višje ležeče območje, tudi ponoči. Poleg tega dežuje," je povedal domačin Govind Shreshta. "Zame je to res težko. Imam 72-letnega očeta in 70-letno mamo. Moram ju nositi in sem izčrpan. Tako je ves čas za tiste, ki so preživeli."

Veliki betonski mostovi in manjši viseči mostovi so bili uničeni, zaradi česar imajo skupnosti na drugi strani reke otežen dostop. "Tisti, ki so tam, so zdaj ujeti tam. Tisti, ki smo tukaj, smo ujeti tukaj. Zelo težko bo," je povedal 47-letni Sattan Singh Tamang.

Številni ljudje so še vedno ujeti v hidroenergetskih predorih na severu Nepala, reševalcem pa vstop vanje onemogoča debela plast blata.

Število mrtvih vse višje, pogrešanih več tisoč

Skupno število žrtev v Nepalu in Tibetu se je po zadnjih podatkih v nedeljo povzpelo na 750 mrtvih, več kot 3000 ljudi pa še vedno pogrešajo. Nepalska agencija za naravne nesreče je sporočila, da je število smrtnih žrtev naraslo na 734, pogrešanih pa je 2498 ljudi, medtem ko so kitajske oblasti poročale o 16 mrtvih in 546 pogrešanih, med njimi več kot sto Nepalcev in ljudi iz več kot ducata držav.

Po navedbah kitajske državne televizije CCTV je med 546 pogrešanimi ljudmi na območju Tibeta, ki so ga prizadele poplave, 261 tujcev iz 23 držav. Kitajske oblasti so o tem obvestile njihova veleposlaništva in konzulate na Kitajskem, poroča CCTV.

Med pogrešanimi v Tibetu je po poročanju 15 britanskih državljanov, v Nepalu še 33 britanskih državljanov. Za več njih domnevajo, da so bili na poti čez mejo proti Tibetu, zato ni jasno, koliko od 15 britanskih državljanov, ki jih kot pogrešane navajajo kitajske oblasti, je že vključenih v številko, ki jo je objavil Nepal.

Po podatkih kitajskih državnih medijev so na tibetanski strani med pogrešanimi tujci tudi državljani Malezije, Nepala, Indije, Južne Afrike, Irske, Estonije, Nemčije, Rusije, Francije, Finske, Nizozemske, Latvije in Litve, Portugalske, Ukrajine, Španije, Madžarske, Kanade, ZDA, Avstralije in Nove Zelandije.

Podatki o pogrešanih so bili zbrani v okviru skupne preiskave in sodelovanja več pristojnih služb, med drugim ministrstev oziroma organov, pristojnih za zunanje zadeve, javno varnost, kulturo in turizem ter upravljanje izrednih razmer.

Dostop do prizadetih ljudi izjemno otežen

Pomoč prihaja, vendar se izkazuje, da je zelo težko doseči ljudi, ki jih je nesreča prizadela, je za BBC povedala rezidentna koordinatorka Združenih narodov v Nepalu Lila Pieters Yahia.

Indijske in kitajske reševalne ekipe, ki so prispele včeraj, so pomagale pri zagotavljanju dodatne podpore. "Toda težko jo je dostaviti do ljudi, saj je dostop izjemno otežen," je dejala Yahia.

Vlada je začela "vse prevažati s helikopterji", znotraj vlade pa razpravljajo tudi o uporabi dronov za učinkovitejšo dostavo pomoči, je dodala predstavnica ZN.

Težavo sicer predstavlja vreme, saj so napovedane obilne padavine. ZDA so obljubile 3,6 milijona dolarjev humanitarne pomoči, medtem ko je Združeno kraljestvo v Nepal poslalo ekipo za hitro posredovanje, ki bo pomagala britanskim državljanom.

Preberi še 97-letna starka simbol upanja: 'Videti je bila kot bojevnica'
nepal poplave reševanje

Ko je Afganistan gledal proti Zahodu

24ur.com 97-letna starka simbol upanja: 'Videti je bila kot bojevnica'
24ur.com Deli Valencie še vedno pod vodo, rdeče opozorilo tudi za Barcelono
24ur.com Mjanmar: po 3000 smrtih in 125 urah izvlekli preživelega
24ur.com Obilno deževje v Grčiji: v manj kot 24 urah padlo več kot 700 litrov dežja
24ur.com Več kot teden dni ujeti v jami: pet jih je preživelo, dva še iščejo
24ur.com Število žrtev narašča, reševanje otežujejo novi sunki in slabo vreme
24ur.com Razpokane ceste ukleščile avtomobile, reševalci izgubljajo bitko s časom
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Starši pred težko izbiro: plačati položnice ali otroku kupiti vse za šolo?
Prvič v zgodovini je Miss ZDA postala mama
Prvič v zgodovini je Miss ZDA postala mama
Ali vaša hvala otroka morda omejuje?
Ali vaša hvala otroka morda omejuje?
Med snemanjem Mad Maxa je imela ob sebi šest tednov staro dojenčico
Med snemanjem Mad Maxa je imela ob sebi šest tednov staro dojenčico
zadovoljna
Portal
Ljubezni sta dala novo priložnost, nedavne fotografije potrjujejo, da sta spet skupaj
Tedenski horoskop: Raki vstopajo v naelektren teden, vodnarji so pred težko odločitvijo
Tedenski horoskop: Raki vstopajo v naelektren teden, vodnarji so pred težko odločitvijo
Dnevni horoskop: Škorpijoni morajo zaupati občutku, ribe čaka čustven dan
Dnevni horoskop: Škorpijoni morajo zaupati občutku, ribe čaka čustven dan
Po dopustu je krtača za lase najbolj umazana: tako jo pravilno očistite
Po dopustu je krtača za lase najbolj umazana: tako jo pravilno očistite
vizita
Portal
Tehtala je 227 kilogramov, zdravniki pa so ji dajali le majhno možnost, da doživi trideset let
Je sushi res zdrav?
Je sushi res zdrav?
Katere mišične skupine trenirati skupaj?
Katere mišične skupine trenirati skupaj?
Prepoznajte čustveno lakoto: nasveti za obvladovanje stresa
Prepoznajte čustveno lakoto: nasveti za obvladovanje stresa
cekin
Portal
Pri kateri plači ljudje prvič začutijo finančno varnost? Odgovor je presenetil tudi strokovnjake
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
Generacija, ki si v mestu ne more kupiti doma, je našla drugo rešitev
Generacija, ki si v mestu ne more kupiti doma, je našla drugo rešitev
moskisvet
Portal
Partnerico ljubi, a z njo ne spi v isti postelji: razlog, zakaj spita ločeno, preseneča
Igralka po operaciji možganov pokazala fotografije: odkrili so ji redek možganski tumor
Igralka po operaciji možganov pokazala fotografije: odkrili so ji redek možganski tumor
V Cii je lovil izdajalca, s Clintonom pa ni mogel niti do sestanka
V Cii je lovil izdajalca, s Clintonom pa ni mogel niti do sestanka
Kako je reven fant ustvaril eno največjih luksuznih znamk na svetu
Kako je reven fant ustvaril eno največjih luksuznih znamk na svetu
dominvrt
Portal
Veranda potrebuje več kot le hitro pometanje: kdaj je čas za temeljito čiščenje?
Vas rjavi madeži na pekaču spravljajo ob živce? S tem trikom bo spet videti kot nov
Vas rjavi madeži na pekaču spravljajo ob živce? S tem trikom bo spet videti kot nov
Ustvarite lastno mini farmo gob
Ustvarite lastno mini farmo gob
Te predmete raje pomijte ročno
Te predmete raje pomijte ročno
okusno
Portal
Nedeljsko kosilo ni popolno brez sladice: 10 enostavnih receptov, ki vedno navdušijo
Tako bo domača pica kot iz picerije: 5 napak, ki jih morate odpraviti
Tako bo domača pica kot iz picerije: 5 napak, ki jih morate odpraviti
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
Končno je dovolj hladno za pečico: 7 jedi, ki jih zdaj spet obožujemo
Končno je dovolj hladno za pečico: 7 jedi, ki jih zdaj spet obožujemo
voyo
Portal
Nočna mora iz predmestja: Brata Menendez
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Masterchef Slovenija S12
Masterchef Slovenija S12
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907