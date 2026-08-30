Reševalci v Nepalu bijejo bitko s časom, napovedan nov dež

Obvestila o nevarnosti poplav so v nedeljo dopoldne prejemali prebivalci na svoje telefone, medtem ko so reševalne ekipe odstranjevale posledice na pomembni avtocesti, ki povezuje Katmandu z enim od območij, ki so jih katastrofalne poplave najbolj prizadele, piše AP News. V deroči reki Trishuli pri mestu Galchhi je opaziti dele hiš, vozila in celo kmetijske traktorje.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right V deroči reki Trishuli je opaziti predmete, avtomobile in traktorje. AP

V deroči reki Trishuli je opaziti predmete, avtomobile in traktorje. AP

V deroči reki Trishuli je opaziti predmete, avtomobile in traktorje. AP

Ljudje se zbirajo na mostu nad deročo reko Trishuli AP







Najnovejša opozorila sledijo obvestilu kitajskih oblasti nepalskim kolegom o povečanem vodnem toku v zgornjem toku reke, je za AP povedal Dharam Raj Uprety, izvršni direktor nepalske Nacionalne uprave za zmanjševanje tveganj in upravljanje naravnih nesreč. Toda prebivalci poplavljenih vasi pravijo, da težko razumejo skoraj nenehna opozorila, ki jih prejemajo od prvih poplav. "Včasih pravijo, da prihaja poplava, potem moramo spet bežati na višje ležeče območje, tudi ponoči. Poleg tega dežuje," je povedal domačin Govind Shreshta. "Zame je to res težko. Imam 72-letnega očeta in 70-letno mamo. Moram ju nositi in sem izčrpan. Tako je ves čas za tiste, ki so preživeli." Veliki betonski mostovi in manjši viseči mostovi so bili uničeni, zaradi česar imajo skupnosti na drugi strani reke otežen dostop. "Tisti, ki so tam, so zdaj ujeti tam. Tisti, ki smo tukaj, smo ujeti tukaj. Zelo težko bo," je povedal 47-letni Sattan Singh Tamang. Številni ljudje so še vedno ujeti v hidroenergetskih predorih na severu Nepala, reševalcem pa vstop vanje onemogoča debela plast blata.

Število mrtvih vse višje, pogrešanih več tisoč

Skupno število žrtev v Nepalu in Tibetu se je po zadnjih podatkih v nedeljo povzpelo na 750 mrtvih, več kot 3000 ljudi pa še vedno pogrešajo. Nepalska agencija za naravne nesreče je sporočila, da je število smrtnih žrtev naraslo na 734, pogrešanih pa je 2498 ljudi, medtem ko so kitajske oblasti poročale o 16 mrtvih in 546 pogrešanih, med njimi več kot sto Nepalcev in ljudi iz več kot ducata držav. Po navedbah kitajske državne televizije CCTV je med 546 pogrešanimi ljudmi na območju Tibeta, ki so ga prizadele poplave, 261 tujcev iz 23 držav. Kitajske oblasti so o tem obvestile njihova veleposlaništva in konzulate na Kitajskem, poroča CCTV.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right V Nepalu je še vedno ogromno pogrešanih AP

V Nepalu je še vedno ogromno pogrešanih AP

V Nepalu je še vedno ogromno pogrešanih AP

V Nepalu je še vedno ogromno pogrešanih AP







Med pogrešanimi v Tibetu je po poročanju 15 britanskih državljanov, v Nepalu še 33 britanskih državljanov. Za več njih domnevajo, da so bili na poti čez mejo proti Tibetu, zato ni jasno, koliko od 15 britanskih državljanov, ki jih kot pogrešane navajajo kitajske oblasti, je že vključenih v številko, ki jo je objavil Nepal. Po podatkih kitajskih državnih medijev so na tibetanski strani med pogrešanimi tujci tudi državljani Malezije, Nepala, Indije, Južne Afrike, Irske, Estonije, Nemčije, Rusije, Francije, Finske, Nizozemske, Latvije in Litve, Portugalske, Ukrajine, Španije, Madžarske, Kanade, ZDA, Avstralije in Nove Zelandije. Podatki o pogrešanih so bili zbrani v okviru skupne preiskave in sodelovanja več pristojnih služb, med drugim ministrstev oziroma organov, pristojnih za zunanje zadeve, javno varnost, kulturo in turizem ter upravljanje izrednih razmer.

Dostop do prizadetih ljudi izjemno otežen

Pomoč prihaja, vendar se izkazuje, da je zelo težko doseči ljudi, ki jih je nesreča prizadela, je za BBC povedala rezidentna koordinatorka Združenih narodov v Nepalu Lila Pieters Yahia. Indijske in kitajske reševalne ekipe, ki so prispele včeraj, so pomagale pri zagotavljanju dodatne podpore. "Toda težko jo je dostaviti do ljudi, saj je dostop izjemno otežen," je dejala Yahia.

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Reševalci v Nepalu se trudijo doseči vse prizadete ljudi. AP

Reševalci v Nepalu se trudijo doseči vse prizadete ljudi. AP

Reševalci v Nepalu se trudijo doseči vse prizadete ljudi. AP

Reševalci v Nepalu se trudijo doseči vse prizadete ljudi. AP

Reševalci v Nepalu se trudijo doseči vse prizadete ljudi. AP

Reševalci v Nepalu se trudijo doseči vse prizadete ljudi. AP

Reševalci v Nepalu se trudijo doseči vse prizadete ljudi. AP

Reševalci v Nepalu se trudijo doseči vse prizadete ljudi. AP













