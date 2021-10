Reševalci več ur iskali pohodnika, ki se jim zaradi neznane številke ni javil na telefon

Kot so na družbenem omrežju zapisali reševalci okrožja Lake County, se je moški na pot odpravil 18. oktobra ob 9. uri zjutraj, ker pa se do 20. ure ni vrnil, so začeli z iskanjem pogrešane osebe. Večkrat so ga poskušali priklicati tudi na mobilni telefon, vendar pa odgovora niso dobili.

Pet članov reševalne ekipe je tako do 3. ure zjutraj pohodnika iskalo na območjih, kjer se osebe najpogosteje izgubijo, druga ekipa pa je z iskanjem nadaljevala ob 7. uri zjutraj. Okoli 9.30 so nato prejeli klic, da se je pohodnik vrnil sam.

Kot so zapisali reševalci, moški ni vedel, da zaradi njega poteka iskalna akcija. "Ugotovili smo tudi, da je moški prezrl večkratne telefonske klice, saj ni prepoznal klicoče številke," so sporočili. Zato so pohodnike pozvali naj se v primeru zamud v njihovem potovanju, oglasijo na ponavljajoče se klice z neznane številke, saj da gre lahko za ekipo reševalcev, ki se želi le prepričati, da so osebe na varnem.

Kot so še dejali, je pohodnik ponoči izgubil pravo pot, ki se jo je nato več ur trudil ponovno najti. Ob tem so opozorili tudi, da lahko sneg in veter zakrijeta pot, ko pridejo pohodniki nad drevesno mejo, zaradi česar ne morejo računati, da se bodo v dolino lahko vrnili le s sledenjem svojim sledem.