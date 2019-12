Umrl po več kot letu dni: okužil se je med reševanjem tajskih dečkov

Beruit Pakbahra, ki je sodeloval pri reševanju 12 tajskih dečkov in njihovega nogometnega trenerja iz poplavljene jame, je po več kot letu dni umrl zaradi okužbe krvi, ki jo je dobil med reševalno operacijo. Število žrtev, ki jo je zahtevala ena najbolj odmevnih reševalnih operacij, je tako naraslo na dve. Med reševanjem je namreč umrl tudi potapljač Saman Gunan.

Minilo je več leto dni, ko so zaradi naraščajoče vode mladi člani nogometne ekipe in njihov trener ostali ujeti v jami, kamor so se zatekli. Minilo je devet dni, da so jih našli in še nadaljnjih osem, da so jih rešili.

Beirut Pakbara, tajski Navy Seal, se je med reševanjem tajskih dečkov v jami okužil. Z okužbo krvi se je boril vse od reševalne operacije, v kateri so rešili vseh 12 dečkov in njihovega trenerja. Pakbara je bil pod zdravniškim nadzorom, a se je njegovo zdravstveno stanje slabšalo in slabšalo, v petek pa je umrl, poroča BBC.

Ker jo je poplavilo, so v njej ostali ujeti več kot dva tedna, rešili pa so jih v za Tajsko doslej največji reševalni operaciji, v kateri je sodelovalo več tisoč ljudi iz več držav. FOTO: AP