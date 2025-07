Reševali so življenja, nato pa so umrli sami

Na dan prihajajo podrobnosti o nedeljski nesreči letala, ki je priletelo iz Pulja in se ponesrečilo na manjšem letališču v Londonu. Le nekaj minut po vzletu se je nagnilo in eksplodiralo, pri čemer se je spremenilo v veliko ognjeno kroglo. Pri tem so umrle štiri osebe. Izkazalo se je, da je šlo za reševalno letalo, specializirano za prevoz pacientov in organov, med umrlimi pa so pilot, kopilot, zdravnik in medicinska sestra.

Letalo Beechcraft B200 Super King Air, specializirano za prevoz pacientov in organov, je v nedeljo priletelo iz Pulja in pristalo na manjšem londonskem letališču Southend. Domneva se, da je ekipa tam izkrcala pacienta, nato pa znova vzletela, da bi se vrnila v bazo Lelystad na Nizozemsko. Le nekaj minut po vzletu se je letalo nagnilo na stran in eksplodiralo, pri čemer se je spremenilo v veliko ognjeno kroglo, nato pa strmoglavilo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"V zraku je bilo le nekaj sekund. Nato je eksplodiralo," je za britanski MailOnline povedal očividec.

Policija je potrdila, da so v nesreči umrle štiri osebe. Zdaj na dan prihajajo podrobnosti o žrtvah. Glede na seznam potnikov sta bila na letalu dva nizozemska pilota, 46-letni ugledni nemški zdravnik urgentne medicine Matthias Eyl in 31-letna medicinska sestra iz Čila Maria Fernanda Rojas, poroča nemški Bild. Po poročanju Manchester Evening News je medicinska sestra prej delala kot anesteziologinja v bolnišnici Helios v nemškem Siegburgu. V nedeljo je prvič spremljala pacienta na letalu, s katerim je upravljalo nizozemsko podjetje Zeusch Aviation. Tragična usoda je hotela, da je bil njen prvi delovni dan tudi njen zadnji. "Maria je bila neverjetno odprta in prijazna oseba. Imela je majhnega psa po imenu Mateo, ki ga je imela najraje na svetu. Komaj lani se je poročila. Svojo ženo je spoznala v Čilu, kjer je preživela semester v tujini. Nato sta se skupaj preselili v Siegburg. Njena žena je po tem, kar se je zgodilo, povsem pretresena. Komaj govori," je za Bild povedala prijateljica. Dr. Eyl pa je dolga leta delal za nemški Rdeči križ, od koder so sporočili, da so zaradi nenadne smrti svojega kolega "šokirani in užaloščeni". "S svojo toplo, iskreno in humorno naravo ni le nudil zdravstvene oskrbe pacientom, ampak je tudi oblikoval našo skupnost. Bil je človek, ki je poslušal, reševal težave in nas spodbujal. Točno takrat, ko je bilo to potrebno. Njegova predanost ni bila samoumevna, njegova izguba je neizmerna. Izgubili smo ne le zaupanja vrednega zdravnika, ampak zelo posebno osebo," so zapisali.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči