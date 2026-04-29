Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Reševalna akcija kita grbavca: Timmy končno na poti v Severno morje

Kirchdorf, 29. 04. 2026 12.30 pred 3 urami 3 min branja 1

Ti.Š.
Ti.Š.
Kit Timmy v potopni barži tik pred dansko mejo danes zjutraj.

Reševalna akcija v Nemčiji nasedlega kita grbavca, ki so ga poimenovali Timmy, vstopa v ključno fazo. Po tednih neuspelih poskusov reševanja, ko so nad njim roke dvignile tako oblasti kot številni strokovnjaki, je stekla zasebna pobuda za reševanje, ki jo financirata dva milijonarja. Kita so uspešno premestili v potopno transportno baržo in je že na poti proti Severnemu morju.

Ladijski vlačilec, ki v posebni barži prevaža kita grbavca, ki je za več tednov obtičal nasedel na baltski obali, se končno premika proti Severnemu morju.

Reševanje kita Timmyja
FOTO: AP

Sodeč po podatkih s spletnega sledilnika plovilom VesselFinder se je konvoj zgodaj zjutraj nahajal približno šest navtičnih milj (okoli 11 kilometrov) jugovzhodno od otoka Fehmarn. Kot je za Kurier dejal predstavnik spremljajoče nemške pomorske policije, prevoz poteka zelo počasi.

Načrt zasebne reševalne pobude predvideva večdnevno operacijo, med katero bi 12-tonskega kita prepeljali skozi preliv Skagerrak in ga izpustili v Severno morje. Baržo s kitom je vlačilec z imenom 'Robin Hood' sinoči prevzel pri ustju reke Kirchsee blizu otoka Poel. Nato je z baržo, napolnjeno z vodo, nadaljeval pot v zaliv Wismar in naprej v odprto Baltsko morje. Sočasno je iz pristanišča Wismar izplula večnamenska ladja 'Fortune B', ki sledi konvoju. Trenutni načrt prevideva, da ena od ladij vleče baržo, druga pa jih spremlja.

Reševalna akcija v ključni fazi

Reševalna akcija je včeraj z namestitvijo Timmyja v baržo tako stopila v odločilno fazo. Pred tem so izkopali poseben kanal, živali pa nato več ur pomagali z manevriranjem in premikom vanj. Nakar so kita s pomočjo trakov potegnili do barže. Ob 14.45 je bil končno ustrezno nameščen. Nato so namestili še mrežo, ki mu preprečuje, da bi izplaval. Manjši čolni so baržo zvekli v zaliv Wismar, kjer jo je prevzel 'Robin Hood'.

'Z ramen mi je padlo breme'

Minister za okolje zvezne dežele Mecklenburg-Predpomorjanska Till Backhaus je po uspešnem prvem delu reševalne misije izrazil olajšanje. "Z ramen mi je padlo ogromno breme," je novinarjem dejal v pristanišču Kirchdorf. "Skoraj sem bil že na tem, da bi skočil v vodo in mu pomagal prebroditi zadnjih nekaj metrov." Minister je priznal, da je na ladji, s katere je opazoval operacijo, jokal.

Kit Timmy v potopni barži tik pred dansko mejo danes zjutraj.
FOTO: AP

Po zaključenem prvem delu so se prostovoljci zasebne reševalne pobude, ki so pomagali pri premeščanju kita, olajšano objeli, nekateri so po tednih tesnobnega čakanja zajokali. Ob vrnitvi v pristanišče Kirchdorf so jih opazovalci pozdravili z vzkliki in aplavzom. "Nikoli nismo obupali nad upanjem," je dejal eden od njih.

Strokovnjake skrbi Timmyjevo zdravje

Strokovnjaki so sicer že pred začetkom reševanja izrazili dvome o izvedljivosti. "Splošno stanje kita se je še poslabšalo," ob tem poudarjajo znanstveniki. V skladu z zasebno pobudo naj bi veterinarji kita spremljali na njegovi večdnevni poti do Severnega morja.

Kita grbavca so uspešno rešili iz plitvega zaliva pri Wismarju, zdaj ga tako prevažajo proti Severnemu morju.
FOTO: AP

Strokovnjaki pravijo, da še vedno tudi ni jasno, ali bo kit sploh preživel prevoz in ali bo lahko spet prosto živel v Severnem morju ali Atlantiku. Znanstveniki sumijo, da je pred nasedanjem večkrat iskal plitvo vodo, ker je bil šibek in si je želel počitka.

Prva opažanja že v začetku marca

Po navedbah nemških oblasti se je kit grbavec prvič pojavil blizu obale v začetku marca, sprva v pristanišču Wismar. V noči na 23. marec je nasedel na peščeni breg ob Timmendorfer Strandu v Schleswig-Holsteinu. Čeprav mu je uspelo zapustiti plitvo vodo po kanalu, pa se nato ni odpravil proti severu proti odprtemu morju, temveč je plaval nazaj proti Wismarju.

Na koncu je zaplaval v plitev zaliv otoka Poel, imenovan Kirchsee. Tam je spet nasedel, nato se mu je uspelo za kratek čas osvoboditi, a je nekaj ur kasneje znova obtičal v ustju zaliva.

Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kryptix
29. 04. 2026 14.24
Če preživi vsa čast. Ta žival tehta 0kg ko plava, ko nasede pa tehta preveč da bi organi, in vse drugo ostalo nepoškodovano.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1680