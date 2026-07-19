Reševalna akcija pri rtu Kamenjak: iz morja rešili tri brodolomce

Nacionalno središče za usklajevanje iskanja in reševanja na morju (MRCC Rijeka) je klic v sili z jadrnice prejelo zjutraj ob 4.44. Zaradi neugodnih vremenskih razmer je bila komunikacija precej težavna, zato so v dogovoru s puljsko kapitanijo takoj določili območje iskanja in se odpravili na teren, poroča Net.hr.

Obveščeni so bili tudi pomorska in letališka policija Pulj ter Obalna straža Republike Hrvaške, katere plovilo je bilo v pripravljenosti. Medtem je bilo prek obalne radijske postaje ORP Reka-radio oddano obvestilo vsem plovilom v istrskem akvatoriju o povečani previdnosti, opazovanju območja in pripravljenosti za vključitev v reševalno akcijo, če bi bilo to potrebno.