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Reševalna akcija pri rtu Kamenjak: iz morja rešili tri brodolomce

Pula, 19. 07. 2026 15.10 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
N.V. STA
Nasedla jadrnica in reševalni čoln

Burno vremensko dogajanje je povzročilo več nevšečnosti na severnem Jadranu. Luška kapitanija Pulj je prejela klic treh Avstrijcev, ki so doživeli brodolom. Našli so jih približno 12 navtičnih milj južno od Kamenjaka, nepoškodovane.

Nacionalno središče za usklajevanje iskanja in reševanja na morju (MRCC Rijeka) je klic v sili z jadrnice prejelo zjutraj ob 4.44. Zaradi neugodnih vremenskih razmer je bila komunikacija precej težavna, zato so v dogovoru s puljsko kapitanijo takoj določili območje iskanja in se odpravili na teren, poroča Net.hr.

Obveščeni so bili tudi pomorska in letališka policija Pulj ter Obalna straža Republike Hrvaške, katere plovilo je bilo v pripravljenosti. Medtem je bilo prek obalne radijske postaje ORP Reka-radio oddano obvestilo vsem plovilom v istrskem akvatoriju o povečani previdnosti, opazovanju območja in pripravljenosti za vključitev v reševalno akcijo, če bi bilo to potrebno.

Ob 6.48 so našli tričlansko posadko približno 12 navtičnih milj južno od rta Kamenjak. Šlo je za tri državljane Republike Avstrije, ki so čakali na reševalnem splavu ob jadrnici. Nepoškodovane so evakuirali na reševalni čoln in jih prepeljali v Pulj, so sporočili z ministrstva.

Jadrnica je ostala na mestu dogodka, organizirana pa je vleka do varnega priveza, kjer bo opravljen ogled, da bi ugotovili vzroke za pomorsko nesrečo.

Neurje sicer ni povzročilo večjih nesreč, ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo je sporočilo, da je sicer več plovil nasedlo, vendar ni bilo nobene žrtve niti poškodovanih.

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19. 07. 2026 16.52
Vse pohvale in cestitke reševalnemu osebju.
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