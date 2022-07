Reševalci razkrili podrobnosti iskanja nemških turistov

Javnost je o podrobnostih obsežne reševalne akcije obvestila Hrvaška gorska reševalna služba (HGRSS) iz Rijeke. "Okoli 10.50 smo prejeli klic na pomoč. Izvedeli smo, da gre za dva pogrešana tuja državljana, očeta in otroka, ki sta se podala na deskanje v stoje (t. i. Stand-up paddling). Ta sta na izlet odšla prejšnji dan, in sicer v vetrovnih razmerah, na območju Klenovice na otoku Krku," so zapisali.

Oče je bil brez čevljev, zato so mu reševalci dali obutev, nato pa so se vsi skupaj napotili do najbližjega zaliva. Od tam so nemška državljana prepeljali v mesto Novi Vinodolski, kjer so ju prevzeli reševalci nujne medicinske pomoči. "Akcija se je tako uspešno zaključila okoli 16.20," so zapisali reševalci.

Zaradi širokega območja iskanja ter strmega in nedostopnega terena so reševalci za iskanje angažirali dodatne resorje. Akciji se je pridružil tudi zunanji sodelavec, ki je bil zadolžen za iskanje s psom, iskanje pa je potekalo tudi s helikopterjem.

Preiskovalci so sicer na območju Smokva južno od Vrbnika predhodno že našli veslo in desko. Položaj najdene opreme je kazal na to, da je bila ta namerno zvlečena na kopno, zato so preiskovalci tudi predvidevali, da se pogrešana nahajata na otoku, poroča hrvaški medij Dnevnik.hr.

Spomnimo. V soboto zvečer so pristojni prejeli obvestilo podjetja za najem vodnih plovil iz Klenovice o izginotju dveh strank, ki sta si izposodila sup. Kot so sporočili s hrvaškega ministrstva za morje, promet in infrastrukturo, sta se Nemec in njegov mladoletni sin v soboto okoli 17. ure s supom odpravila proti Krku. Po besedah soproge in mame otroka sta se tam želela kopati.

Na pot sta se odpravila kljub temu, da je v Velebitskem kanalu ves dan pihala močna burja. O izginotju so bili nemudoma obveščeni v Luški upravi Reka in pristojni luški postaji Novi Vinodolski. V iskanje so se vključile tudi enote pomorske policije in hrvaška obalna straža. Pogrešana so iskali tudi z letalom.