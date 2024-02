Reševalne ekipe hitele na pomoč ribičem, ki so 'odplavali' z ledeno ploščo

Čeprav so sprva poročali o 14 ujetih ribičih, pa se je po poročanju ruske tiskovne agencije nazadnje izkazalo, da je na plošči ostalo ujetih 82 ribičev. Na pomoč reševalnim ekipam, ki so posredovale z avtomobili in čolni, je poletel tudi helikopter ministrstva za izredne situacije Mi-8.

Kasneje so z ministrstva sporočili, da je reševalna akcija na Sahalinu končana in da so s plošče uspešno evakuirali vseh 82 oseb ter jih prepeljali na kopno. "Poškodovanih ni bilo," so še zapisali.