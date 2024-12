Reševalni helikopter trčil v bolnišnico, umrle štiri osebe

Kot je povedal regionalni guverner Mugle Idris Akbiyik, je helikopter med poletom najprej zadel četrto nadstropje bolnišnične stavbe, nato pa strmoglavil proti tlom. Umrle so vse štiri osebe v helikopterju, na srečo pa ni bil poškodovan nihče v bolnišnični stavbi ali na tleh.

Na kraj dogodka so napotili gasilske, zdravstvene in policijske ekipe ter osebje turškega urada za obvladovanje nesreč in izrednih razmer (AFAD). Posnetki s prizorišča prikazujejo posledice helikopterske nesreče. Ostanki plovila so raztreseni v okolici bolnišnice.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan izrazil obžalovanje zaradi smrti in svojcem izrekel sožalje. Tudi Akbiyik je izrazil sožalje svojcem umrlih. Ob tem je po poročanju turške agencije Anadolu sporočil, da ob nesreči v bolnišnici ni nastala škoda.

Vzrok nesreče, ki se je sicer zgodila v času, ko je mesto prekrivala gosta megla, še preiskujejo.