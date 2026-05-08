Reševanje iz Černobila: prestrašen losji mladič na varnem

Poročali smo o obsežnem gozdnem požaru, ki je zajel več kot 1000 hektarjev prepovedanega območja okoli nuklearke v Černobilu, ki je bila močno poškodovana v hudi jedrski nesreči leta 1986, velik del pa je še vedno kontaminiran.

Območje se je zdaj znašlo sredi bojev med Ukrajino in Rusijo, četrtkov padec drona pa je povzročil velik požar, katerega gašenje otežujejo močan veter in nevarnost min. Sredi ognjene vihre pa se je znašel losji mladič, ki je na seznamu ogroženih vrst.

"Gasilci so med gašenjem požara odkrili prestrašeno in nemočno žival, ki je v gozdnih požarih očitno izgubila mater," piše Kyiv Post.

Izvedli so reševalno akcijo, da bi rešili kosmato kepo, ki je bila še dovolj majhna, da so jo lahko nosili v naročju, čeprav je odrasli los največji predstavnik družine jelenov.

Mladiča so napojili in zanj poskrbeli, preden so se oblasti skupaj z gozdarji, zoologi in veterinarji odločile, da ga predajo strokovnjakom za prostoživeče živali.

Oblasti sicer zatrjujejo, da ob tokratnem požaru niso zaznali povišanega radioaktivnega sevanja.