Tujina

Reševanje iz Černobila: prestrašen losji mladič na varnem

Černobil, 08. 05. 2026 20.57 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
T.H.
Reševanje losovega mladiča iz Černobila

Sredi razdrapanega kolovoza je s spodvitimi kopiti nepremično ležala mala rjava kepica in od daleč se je videlo, da je na smrt prestrašena. Znašla se je sredi velikega gozdnega požara, ki je po padcu drona zajel prepovedano območje okoli jedrske elektrarne Černobil v Ukrajini. A zgodba je imela srečen konec, losjega mladiča so gasilci odnesli na varno.

Poročali smo o obsežnem gozdnem požaru, ki je zajel več kot 1000 hektarjev prepovedanega območja okoli nuklearke v Černobilu, ki je bila močno poškodovana v hudi jedrski nesreči leta 1986, velik del pa je še vedno kontaminiran.

Območje se je zdaj znašlo sredi bojev med Ukrajino in Rusijo, četrtkov padec drona pa je povzročil velik požar, katerega gašenje otežujejo močan veter in nevarnost min. Sredi ognjene vihre pa se je znašel losji mladič, ki je na seznamu ogroženih vrst.

"Gasilci so med gašenjem požara odkrili prestrašeno in nemočno žival, ki je v gozdnih požarih očitno izgubila mater," piše Kyiv Post.

Izvedli so reševalno akcijo, da bi rešili kosmato kepo, ki je bila še dovolj majhna, da so jo lahko nosili v naročju, čeprav je odrasli los največji predstavnik družine jelenov.

Mladiča so napojili in zanj poskrbeli, preden so se oblasti skupaj z gozdarji, zoologi in veterinarji odločile, da ga predajo strokovnjakom za prostoživeče živali.

Oblasti sicer zatrjujejo, da ob tokratnem požaru niso zaznali povišanega radioaktivnega sevanja.

Igralec odkrito o odraščanju z mamo lezbijko
Zakaj otrok reče "ne maram te" in kaj to v resnici pomeni
Ali lahko nosečnice jedo hrano z žara?
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Na ulicah Ljubljane privabljala poglede v hlačah, ki jih želi imeti vsaka
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
Cenovno dostopni čevlji, ki jih želi imeti vsaka
Največja napaka, ki vas drago stane
Šokantna resnica o slanini: Je res tako škodljiva kot cigareta?
Nihče ni verjel vanjo, dekle pa je vsem vzelo sapo
Šestkrat je premagal raka, nato pa v 27-kilogramskem oklepu pretekel londonski maraton
Simptomi visoko funkcionalne anksioznosti: ko navzven delujemo 'v redu'
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Ali boste prav vi maja plavali v denarju?
Ekspedicija, ki so jo drago plačali, se je sprevrgla v nočno moro
Češnje so šele prišle, cene pa že razburjajo: kaj se dogaja na tržnicah?
Pri 63 slovenska pevka še vedno ena lepših na sceni
Psihologi o mejah: Ali je dopisovanje z drugimi varanje?
Turška odbojkarica navdušuje z igro in Instagramom
Cesta ne odpušča napak: policisti pred motoristično sezono svarijo pred nevarnostmi
Ponovna uporaba cvetličnih lončkov: napaka, ki lahko uniči vaše rastline
Kako popraviti pipo, iz katere kaplja?
Vaša hišna številka razkriva vašo usodo – preverite pomen
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
Ko prerežete to torto, vsi ostanejo brez besed
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
Blanca
Sanjski moški
Kmetija
Naključni morilec
