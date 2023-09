Reševanje jamarja: Na preizkušnji je bilo moje znanje, izkušnje in sposobnosti

Častnik Jure Šarić , pripadnik hrvaške vojske, je sodeloval v mednarodni akciji reševanja ameriškega jamarja, ki je prejšnjo soboto, ko se je nahajal 1040 metrov pod zemljo, nenadoma zbolel in začel bruhati kri. Pri reševanju je sodelovalo okoli 190 oseb, med njimi pa so bili tudi hrvaški jamarski reševalci, torej hrvaška gorska reševalna služba, katere član je tudi Šarić. Po uspešni akciji je pojasnil, da so sicer jamarske reševalne akcije ena najkompleksnejših oblik reševanja.

"Reševalci so poleg zahtevne organizacije in logistike postavljeni pred nalogo, ki poleg zahtevnega fizičnega dela v vsakem trenutku zahteva ostro odločanje in zavedanje situacije. Posebnost te akcije se kaže v delovanju devetih različnih služb, ki morajo premagati jezikovne ovire in reševalno doktrino, da bi uspešno opravile zadano nalogo," je, kot so zapisali na hrvaškem notranjem ministrstvu, dejal vojak.

Dodal je, da kje bilo v tej situaciji na preizkušnji njegovo znanje, izkušnje in fizične sposobnosti. Na večdnevno bivanje v podzemlji se je psihično pripravil z zelo malo spanja in hrane. Usposobljenost njegovih sodelavcev in timsko delo pa sta mu olajšala delo in dala dodatno varnost.

"Ko smo po večdnevnem čakanju in pripravah končno imeli možnost pričeti s transportom ponesrečenca, sem občutil olajšanje in hvaležnost, da sem imel možnost sodelovati v tej reševalni akciji," je povedal in dodal, da je njegova največja nagrada po takšni akciji zavedanje, da je žrtev srečno prispela v bolnišnico in okreva.