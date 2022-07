Reševanje migrantov na morju: visoko noseča ženska, hudo opečen moški

Na otok Lampedusa je med drugim od sobotnih poznih ur s 15 različnimi čolni iz Tunizije in Libije prispelo okoli 522 ljudi iz Afganistana, Pakistana, Sudana, Etiopije in Somalije. Na otoku je po poročanju italijanskih medijev tamkajšnji sprejemni center prenatrpan. Njegova kapaciteta je od 250 do 300, trenutno je tam nastanjenih 1200 migrantov.

V morju pred Kalabrijo na jugu Italije sta v soboto trgovska ladja in obalna straža rešili več kot 600 ljudi, ki so skušali prečkati Sredozemlje na krovu ribiške ladje. Izkrcali so jih v več pristaniščih na Siciliji in Kalabriji. Italijanska obalna straža je ob tem danes sporočila, da so na ribiški ladji odkrili tudi pet mrtvih oseb.

Italijanska obalna straža je v nedeljo ob tem tudi sporočila, da so čez vikend iz Sredozemskega morja rešili skoraj 700 migrantov.

Stiska na morju

Nevladne organizacije, ki delujejo na morju, sicer po poročanju AFP nadaljujejo z reševanjem na stotine migrantov, ki se v Sredozemskem morju najdejo v stiski. Iz humanitarne organizacije Sea Watch so sporočili, da so v soboto izvedli štiri reševalne akcije.