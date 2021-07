Reševanje migrantov pred obalo Malte in grškega otoka Lezbos

Pred obalo Lezbosa pogrešajo še tri osebe, ki jih po nesreči s čolnom še iščejo. Migrante so iz morja rešili pripadniki evropske agencije za mejno in obalno stražo Frontex in grške obalne straže. O dogodku so obvestili turško obalno stražo, ker je čoln potonil znotraj turških ozemeljskih voda.

Nemška nevladna organizacija Sea Watch pa je sporočila, da je njihova ladja Sea Watch 3 pred malteško obalo iz morja rešila 33 migrantov, med njimi tri majhne otroke in več mladoletnikov brez spremstva odrasle osebe. V reševanje se je vmešala ladja libijske obalne straže, ki je poskušala več migrantov odpeljati nazaj v Libijo.

Španska zasebna organizacija za reševanje na morju Open Arms je poleg tega v četrtek iz osrednjega Sredozemskega morja rešila več kot 150 ljudi, domnevno Tunizijcev. Posadka jadrnice Astral jih je nato odpeljala na varno pred italijanski otok Lampedusa.