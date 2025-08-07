Svetli način
Tujina

Reševanje moškega in otroka na supu: lastnik apartmaja opozoril, da ju že dve uri ni

Split, 07. 08. 2025 08.36 | Posodobljeno pred 6 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.H.
Komentarji
2

Kot smo poročali, so omiški gasilci reševali 50-letnega Poljaka in otroka, ki sta se na supu kljub vetrovnemu vremenu odpravila na odprto morje. Morski tokovi so ju odnesli daleč od obale proti Braču. Da bi se lahko znašla v težavah, je posumil lastnik apartmaja. O tem, da se že dve uri nista pojavila, je obvestil policijo.

Moški z otrokom na supu
Moški z otrokom na supu FOTO: Profimedia

Moški in otrok sta se v torek z otoka Omiš okoli 11.30 na supu odpravila proti odprtemu morju. Kmalu zatem pa je omiška policija prejela klic, da ju pogrešajo. Takoj je stekla iskalno-reševalna akcija.

"Starejša oseba in otrok sta se na supu oddaljila iz Stanića proti Braču. Nista dojela resnosti situacije. Ker je bilo lepo vreme, sta mislila – Brač je tam čez in sta se zapeljala. Toda lastnik apartmaja je poklical, da se že dve uri nista pojavila in je alarmiral vse službe. K sreči je bila ladja gasilskega društva v bližini. Priskočili so na pomoč. Našli so ju na pol poti in ju varno vrnili v pristanišče," je za Net.hr povedal vodja službe za varnost plovbe Luške kapitanije Split Ivan Paušić

Preberi še Moškega in otroka na supu odneslo od Omiša do Brača

Na terenu so bili trije gasilci z ladjo, v pripravljenosti je bilo še šest gasilcev, dva gasilca pa sta s pomočjo drona pregledovala celoten braški kanal. Morje je bilo precej valovito. 

"Po 15 minutah iskanja so našli dve osebi na supu. Intervencija je bila končana v kratkem času, ker so se vse vpletene službe hitro odzvale, tako da smo rešili dve življenji," je za Net.hr povedal poveljnik omiške gasilske enote Višeslav Pešić. "Morala bi pravočasno dojeti, da morje ni igra in da je preprosto treba spoštovati pravila," je dodal.

Paušić je pojasnil, da imajo vsako poletje kakšen tak primer, ko turisti podcenijo morje in vreme. Globe za takšno nespametno početje se gibajo med 400 in 6000 evri, odvisno od resnosti prekrška. 50-letnega Poljaka so oglobili s 400 evri. "Običajno kaznujejo z najnižjimi kaznimi, ko gre za prvi prekršek," je dejal Paušić.

Med najpogostejšimi prekrški na morju so sicer vožnja z gliserji blizu obale, upravljanje s plovili brez pooblastila, ladje brez tehničnih pregledov, pa tudi prenatrpane ladje. 

reševanje sup omiš brač hrvaška morje
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ivan z Doba
07. 08. 2025 08.39
+0
Nizka kazen za neumno početje. Zaračunali bi mu vsaj stroške goriva in dnevnice za vse reševalce.
ODGOVORI
2 2
Žrtev
07. 08. 2025 08.41
+3
Zato pa si samo Ivan z Doba, ko si tak pametn
ODGOVORI
5 2
