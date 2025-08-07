Reševanje moškega in otroka na supu: lastnik apartmaja opozoril, da ju že dve uri ni

"Starejša oseba in otrok sta se na supu oddaljila iz Stanića proti Braču. Nista dojela resnosti situacije. Ker je bilo lepo vreme, sta mislila – Brač je tam čez in sta se zapeljala. Toda lastnik apartmaja je poklical, da se že dve uri nista pojavila in je alarmiral vse službe. K sreči je bila ladja gasilskega društva v bližini. Priskočili so na pomoč. Našli so ju na pol poti in ju varno vrnili v pristanišče," je za Net.hr povedal vodja službe za varnost plovbe Luške kapitanije Split Ivan Paušić .

Moški in otrok sta se v torek z otoka Omiš okoli 11.30 na supu odpravila proti odprtemu morju. Kmalu zatem pa je omiška policija prejela klic, da ju pogrešajo. Takoj je stekla iskalno-reševalna akcija.

Na terenu so bili trije gasilci z ladjo, v pripravljenosti je bilo še šest gasilcev, dva gasilca pa sta s pomočjo drona pregledovala celoten braški kanal. Morje je bilo precej valovito.

"Po 15 minutah iskanja so našli dve osebi na supu. Intervencija je bila končana v kratkem času, ker so se vse vpletene službe hitro odzvale, tako da smo rešili dve življenji," je za Net.hr povedal poveljnik omiške gasilske enote Višeslav Pešić. "Morala bi pravočasno dojeti, da morje ni igra in da je preprosto treba spoštovati pravila," je dodal.

Paušić je pojasnil, da imajo vsako poletje kakšen tak primer, ko turisti podcenijo morje in vreme. Globe za takšno nespametno početje se gibajo med 400 in 6000 evri, odvisno od resnosti prekrška. 50-letnega Poljaka so oglobili s 400 evri. "Običajno kaznujejo z najnižjimi kaznimi, ko gre za prvi prekršek," je dejal Paušić.

Med najpogostejšimi prekrški na morju so sicer vožnja z gliserji blizu obale, upravljanje s plovili brez pooblastila, ladje brez tehničnih pregledov, pa tudi prenatrpane ladje.