Po dveh dneh s prevrnjenega čolna rešili podhlajenega dečka

Fantje so se odpravili na ribolov z otoka St. Lawrence, kjer živi manj kot 2000 ljudi, veliko se jih zato preživlja z ribolovom.

A med tokratnim lovom se je čoln prevrnil. Brat in bratranec 15-letnika sta padla v morje in se nekaj časa še držala plovila, a do prihoda reševalcev nista zdržala.

Iskalno akcijo so sprožili potem, ko je družina javila, da je trojica v petek zapustila vas Savoonga in načrtovala vrnitev v nedeljo zgodaj zjutraj. Ker se niso vrnili, je družina prijavila izginotje.

Podhlajenega dečka so našli v morju, ki ima le 10 stopinj, na mestu, ki je bližje Rusiji kot ZDA, poroča AP.