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Po dveh dneh s prevrnjenega čolna rešili podhlajenega dečka

St. Lawrence, 12. 09. 2026 12.49 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Reševanje dečka

Po dveh dneh v ledenem Beringovem morju na Aljaski so s prevrnjenega čolna rešili komaj 15-letnega dečka. Fant se je na ribolov odpravil s starejšim bratom in bratrancem, ki pa nesreče v hladnem morju nista preživela.

Fantje so se odpravili na ribolov z otoka St. Lawrence, kjer živi manj kot 2000 ljudi, veliko se jih zato preživlja z ribolovom.

A med tokratnim lovom se je čoln prevrnil. Brat in bratranec 15-letnika sta padla v morje in se nekaj časa še držala plovila, a do prihoda reševalcev nista zdržala.

Iskalno akcijo so sprožili potem, ko je družina javila, da je trojica v petek zapustila vas Savoonga in načrtovala vrnitev v nedeljo zgodaj zjutraj. Ker se niso vrnili, je družina prijavila izginotje.

Podhlajenega dečka so našli v morju, ki ima le 10 stopinj, na mestu, ki je bližje Rusiji kot ZDA, poroča AP.

Aljaska Beringovo morje nesreča na morju ribolov reševalna akcija

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