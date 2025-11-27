Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Reševanje na Tirolskem: snežni plaz zasul devet oseb

Neustift im Stubaital, 27. 11. 2025 13.17 | Posodobljeno pred dvema minutama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
D. S.
Komentarji
0

Na ledeniku Stubai na avstrijskem Tirolskem je snežni plaz zasul devet oseb. Tri so z letalom prepeljali v bolnišnico, preostale še rešujejo.

Snežni plaz je devet oseb zasul danes okoli 9.30 ure zjutraj na območju izven urejenih smučišč na ledeniku Stubai. 

Na pomoč je prispelo več gorskih reševalnih ekip, trije helikopterji, reševalci in iskalni psi. V reševalni akciji je sodelovalo približno 250 oseb, kot poroča ORF.

Reševalcem pomagajo tudi vojaki nemških zveznih oboroženih sil in poljski gorski reševalci.

Smučišče na ledeniku Stubai
Smučišče na ledeniku Stubai FOTO: Profimedia
tirolska plaz sneg reševanje
Naslednji članek

Zasegli več kot 16 milijonov paketov ponarejenih in nevarnih igrač

SORODNI ČLANKI

Plazovi uničili številne poti na Kanalskem

Do Kožbane še vedno le interventna vozila

Začenjajo se dela na zemeljskih plazovih v zaledju Koroške Bele

Zakaj med ujmo v Brdih ni bilo obveščanja s sistemom SI-Alarm?

Žalovanje v Italiji: poskušal pomagati sosedi, pokopal ga je plaz

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363