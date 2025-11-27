Reševanje na Tirolskem: snežni plaz zasul devet oseb

Snežni plaz je devet oseb zasul danes okoli 9.30 ure zjutraj na območju izven urejenih smučišč na ledeniku Stubai.

Na pomoč je prispelo več gorskih reševalnih ekip, trije helikopterji, reševalci in iskalni psi. V reševalni akciji je sodelovalo približno 250 oseb, kot poroča ORF.

Reševalcem pomagajo tudi vojaki nemških zveznih oboroženih sil in poljski gorski reševalci.