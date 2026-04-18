Reševanje nasedlega kita v Nemčiji: mu bo uspelo?

Bolni kit grbavec, ki so ga lokalni mediji poimenovali Timmy, je ujet v plitvini blizu vzhodnonemškega mesta Wismar in se že nekaj dni komaj premakne. Mnogi se bojijo, da bo kmalu poginil.

Nemški uradniki so tako v sredo odobrili zadnji poskus reševanja Timmyja. "Odločili smo se, da se lahko kita, dokler je še živ, reši. S tem prvič odpiramo možnost, da žival vrnemo v njen naravni habitat," je dejal Till Backhaus, minister za okolje zvezne države Mecklenburg-Predpomorjanska.

Strokovnjaki so se domislili dovršenega načrta, kako žival z zračnimi blazinami dvigniti na ponjavo, ki bo pritrjena na vlačilec. A načrt so že dvakrat prestavili, poroča Euronews.

Lokalne oblasti so pred dvema tednoma razglasile, da kita ni več mogoče rešiti. So pa tako nekatere aktivnosti stekle danes. Po informacijah, ki jih je pridobil Bild, so poskušali pogledati v Timmyjeva usta. Cilj je bil preveriti, ali je kit morda pogoltnil zapuščeno ribiško opremo. Za spodbujanje kita k odprtju ust so uporabili hrano. Ni še jasno, kako uspešen je bil poskus. Zdi pa se, da je bil iz kita odstranjen predmet, pišejo nemški mediji.