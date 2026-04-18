Tujina

Reševanje nasedlega kita v Nemčiji: mu bo uspelo?

Berlin , 18. 04. 2026 15.51

A.K.
Reševanje kita v Nemčija

Pred devetnajstimi dnevi je kit Timmy nasedel na peščeni sipini v Kirchseeju ob otoku Poel v Baltskem morju. Proti nasvetu strokovnjakov in kljub začetnemu odporu je zasebna ekipa organizirala reševalno akcijo za kita, prvo tovrstno na svetu. Kita naj bi z vlačilcem poskusili potegniti v globino.

Bolni kit grbavec, ki so ga lokalni mediji poimenovali Timmy, je ujet v plitvini blizu vzhodnonemškega mesta Wismar in se že nekaj dni komaj premakne. Mnogi se bojijo, da bo kmalu poginil.

Nemški uradniki so tako v sredo odobrili zadnji poskus reševanja Timmyja. "Odločili smo se, da se lahko kita, dokler je še živ, reši. S tem prvič odpiramo možnost, da žival vrnemo v njen naravni habitat," je dejal Till Backhaus, minister za okolje zvezne države Mecklenburg-Predpomorjanska.

Strokovnjaki so se domislili dovršenega načrta, kako žival z zračnimi blazinami dvigniti na ponjavo, ki bo pritrjena na vlačilec. A načrt so že dvakrat prestavili, poroča Euronews.

Lokalne oblasti so pred dvema tednoma razglasile, da kita ni več mogoče rešiti. So pa tako nekatere aktivnosti stekle danes. Po informacijah, ki jih je pridobil Bild, so poskušali pogledati v Timmyjeva usta. Cilj je bil preveriti, ali je kit morda pogoltnil zapuščeno ribiško opremo. Za spodbujanje kita k odprtju ust so uporabili hrano. Ni še jasno, kako uspešen je bil poskus. Zdi pa se, da je bil iz kita odstranjen predmet, pišejo nemški mediji. 

Razlagalnik

Nasedanje je za kite smrtno nevarno predvsem zato, ker njihovo telo v vodi podpira vzgon, na kopnem pa njihova ogromna teža pritiska na notranje organe in skelet, kar lahko povzroči hude poškodbe. Poleg tega kiti, ki dihajo zrak, na kopnem težko uravnavajo svojo telesno temperaturo, saj njihova debela plast maščobe, ki jih v hladni vodi varuje pred mrazom, na kopnem povzroči hitro pregrevanje. Dolgotrajna izpostavljenost zraku in soncu vodi do dehidracije, stresa in pogosto zadušitve, saj se njihova prsna košara pod lastno težo sesede, kar močno oteži dihanje.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
