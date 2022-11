Reševanje podnebne krize: svetovni voditelji začenjajo pogovore

Poudarek letošnje konference bo na izvajanju ukrepov tako na področju blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe kot tudi glede podnebnega financiranja. Na področju blaženja podnebnih sprememb se bodo nadaljevala pogajanja glede vsebine delovnega programa za blaženje. Opravljen bo tudi pregled posodobljenih in okrepljenih ciljev zmanjšanja emisij oz. nacionalno določenih prispevkov ter dolgoročnih podnebnih strategij, in sicer skladno s pozivom iz krovnih sklepov lanskega zasedanja COP26 v Glasgowu. Ti narekujejo prednostno ukrepanje za zmanjševanje emisij v kritičnem desetletju do leta 2030.

Glede prilagajanja na podnebne spremembe bo prioriteta dogovor o procesu določitve globalnega cilja za prilagajanje. Vprašanje preprečevanja, zmanjševanja in odpravljanja izgub in škod, povezanih s podnebnimi spremembami, bo eno izmed ključnih tem na COP27, so v sporočilu za javnost spomnili na ministrstvu za okolje in prostor.

Slovensko delegacijo bo na uvodnem vrhu voditeljev vodil Borut Pahor. V prvem delu konference, ko se bodo začela pogajanja na tehnični ravni, bo prisoten tudi državni sekretar Uroš Vajgl. V drugem tednu, ko se bo odvijal ministrski segment in sklepna faza pogajanj na politični ravni ter bodo sprejeti krovni sklepi konference, pa bo slovensko delegacijo vodil minister za okolje in prostor Uroš Brežan.

Pahor bo danes popoldne udeležence konference nagovoril v okviru prvega sklopa nagovorov svetovnih voditeljev. V tem sklopu bodo zbrane med drugim nagovorili tudi nemški kancler Olaf Scholz, italijanska premierka Giorgia Meloni in črnogorski predsednik Milo Đukanović.

Pahor bo v nagovoru potrdil slovenske zaveze glede omejevanja segrevanja ozračja ter razvojne in humanitarne pomoči najbolj ranljivim po svetu. Obenem bo sodeloval na okrogli mizi na temo prehranske varnosti, na kateri bo opozoril na povezanost prehranske varnosti z varovanjem okolja in biotske raznolikosti ter na okrogli mizi o izobraževanju za podnebne spremembe, so sporočili iz urada predsednika republike.

Na vrhu voditeljev bodo med drugim sodelovali še predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, francoski predsednik Emmanuel Macron, hrvaški premier Andrej Plenković in avstrijski predsednik Alexander van der Bellen, ki bodo zbrane nagovorili v torek.

Tokratna konferenca bo med drugim naslovila ukrepe za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno z izgubami in škodami, zaveze za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in zaveze za dvig podnebnega financiranja, predvsem za najbolj ranljive države, so pojasnili na okoljskem ministrstvu.