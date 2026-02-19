Naslovnica
Tujina

Eden najsmrtonosnejših plazov v ZDA pokopal osem smučarjev

Los Angeles, 19. 02. 2026 08.30 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
N.L.
Sneg na območju Kalifornije

Na gori Castle Peak v gorovju Sierra Nevada v ZDA so po šestih urah našli osem mrtvih smučarjev, ki jih je zasul plaz. Trupla zaradi nevarnih razmer ne morejo prinesti v dolino. V zadnjih dneh je na tem območju sicer padlo tudi več kot meter snega. Plaz, ki je sicer odnesel skupino 15 smučarjev, šest se jih je rešilo, enega še pogrešajo, je najsmrtonosnejši plaz v ZDA v zadnjih več kot štirih desetletjih.

"Nekdo je opazil plaz in zakričal, a jih je kmalu za tem plaz odnesel in pokopal," je po poročanju AP povedala Russell Rusty Greene iz šerifovega urada. Trupla so našli skupaj.

V skupini je bilo sicer 15 smučarjev, starih med 30 in 55 let, ki so se odpravili na tridnevno turno smuko. Med vračanjem jih je odnesel plaz. Šest smučarjev je ostalo ujetih, a so se do njih uspešno prebili reševalci, dva zaradi hudih poškodb nista mogla hoditi. Osem jih je plaz pokopal, enega še pogrešajo, a upanja, da bi ga našli živega, skoraj ni več.

Vsi smučarji so imeli s seboj naprave, ki lahko pošiljajo signale za nujne primere, eden od vodnikov pa je reševalcem lahko pošiljal tudi kratka sporočila.

Preiskava nesreče sicer še traja, saj bodo ugotavljali, v kakšnih razmerah se je skupina podala na turo. V nedeljo, ko so štartali, so za obdobje naslednjih 24 do 48 ur izdali opozorilo pred plazovi. Le nekaj ur, preden se je sprožil usodni plaz, pa so izdali še višje opozorilo pred plazovi. Trenutno še ni znano, ali so bili vodniki pred začetkom povratka proti domu obveščeni o zvišani stopnji nevarnosti.

Oblasti so sicer sprva poročale, da je bilo v skupini 16 smučarjev, a so nato ugotovili, da se je eden zadnji trenutek premislil in se ture ni udeležil.

Od nedelje je na tem območju padlo med 91 centimetri in 1,8 metra snega, reševanje pa je oteževal še hud mraz in močan veter.

Območje gorskega prelaza Donner velja za eno najbolj zasneženih območij na zahodni polobli. Povprečno vsako leto pade skoraj 10 metrov snega.

Nekdanjemu južnokorejskemu predsedniku najstrožja zaporna kazen

Po mnenju Kosija v Sloveniji 'vedno slabše', Arčon: Številke kažejo drugače

oježeš
19. 02. 2026 09.58
Človeku je težko nekaj dopovedati, mora preizkusiti na lastni koži, drugače ni nobeno opozorilo vredno nič.
Odgovori
0 0
anabanana
19. 02. 2026 09.24
Pa spet zda🥱🫩🤫
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
