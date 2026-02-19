Eden najsmrtonosnejših plazov v ZDA pokopal osem smučarjev

V skupini je bilo sicer 15 smučarjev, starih med 30 in 55 let, ki so se odpravili na tridnevno turno smuko. Med vračanjem jih je odnesel plaz. Šest smučarjev je ostalo ujetih, a so se do njih uspešno prebili reševalci, dva zaradi hudih poškodb nista mogla hoditi. Osem jih je plaz pokopal, enega še pogrešajo, a upanja, da bi ga našli živega, skoraj ni več.

"Nekdo je opazil plaz in zakričal, a jih je kmalu za tem plaz odnesel in pokopal," je po poročanju AP povedala Russell Rusty Greene iz šerifovega urada. Trupla so našli skupaj.

Vsi smučarji so imeli s seboj naprave, ki lahko pošiljajo signale za nujne primere, eden od vodnikov pa je reševalcem lahko pošiljal tudi kratka sporočila.

Preiskava nesreče sicer še traja, saj bodo ugotavljali, v kakšnih razmerah se je skupina podala na turo. V nedeljo, ko so štartali, so za obdobje naslednjih 24 do 48 ur izdali opozorilo pred plazovi. Le nekaj ur, preden se je sprožil usodni plaz, pa so izdali še višje opozorilo pred plazovi. Trenutno še ni znano, ali so bili vodniki pred začetkom povratka proti domu obveščeni o zvišani stopnji nevarnosti.

Oblasti so sicer sprva poročale, da je bilo v skupini 16 smučarjev, a so nato ugotovili, da se je eden zadnji trenutek premislil in se ture ni udeležil.

Od nedelje je na tem območju padlo med 91 centimetri in 1,8 metra snega, reševanje pa je oteževal še hud mraz in močan veter.