Reševanje sredi noči: v supergah obtičal v snegu na 3200 metrih

Reševalci so obvestilo o planincu v težavah prejeli v sredo ob 22.15, do njega pa so se prebili šele ob 3.50. Obtičal je na skalni polici na višini 3200 metrov, bil je hudo podhlajen, povsem izčrpan in močno prestrašen, saj se je bal zdrsa. Baterija na njegovem telefonu, s katerim si je svetil, je bila skoraj prazna, poročajo italijanski mediji.

Moškega – gre za tujega turista – so s pomočjo vitla dvignili v helikopter in ga odpeljali v bolnišnico v Silandru. Če ga ne bi pravočasno našli, noči ne bi preživel, so sporočili po uspešno končani reševalni akciji.

Italijanski gorski reševalci ob tem poudarjajo, da lahko tudi poleti na visokih nadmorskih višinah naletite na območja s snegom, temperature pa lahko ponoči drastično padejo. Skrbno načrtovanje izleta in ustrezna oprema sta ključnega pomena za varnost.