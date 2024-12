Pred vpoklicem v vojsko pobegnil čez Karpate, v mrazu ga je rešila njegova mačka

Ponesrečenca je na terenu iskalo več kot 10 reševalcev, aktivirali so tudi helikopter, ki pa je moral zaradi slabega vremena kmalu pristati. Reševalcem ni preostalo drugega, kot da se do 28-letnika odpravijo peš. Nahajal se je v 400 metrov globoki soseski v snegu in temperaturah, ki so padle pod minus deset stopinj Celzija.

Mačka, ki sliši na ime Breskvica, je bila podhranjena, saj jima je hrane zmanjkalo že pred štirimi dnevi, vodo sta dobila s taljenjem snega. "Zdi se, kot da sanjam, po vsem, kar sem doživel, sem samo upal, da me bodo našli in da bom preživel," je priznal Duda, ki je v domovini delal kot novinar. "Mačka mi je grela srce in ohranjala moje upanje, da preživim."

Življenje mu je, kot so povedali reševalci, rešila njegova mačka, ki jo je vzel s seboj. "Mačka je bila topla in ga je grela. Rešila mu je življenje," je za AP povedal Dan Benga , vodja romunskih gorskih reševalcev. "Edina stvar, za katero smo vedeli, da ga skrbi, je njegova mačka. Zase se ni sekiral," je dodal.

Zahteven vzpon iz soseske je trajal več kot pet ur, ves čas pa je Duda svojo mačko držal tesno ob sebi. "Prosim, poskrbite za mačko," je dejal reševalcem. 28-letnik je bil sicer blizu omrzlinam, sedaj prejema protivnetna zdravila, nadzorujejo tudi njegov krvni obtok, je povedala Izabella Kiskasza, ki vodi center za ukrajinske begunce v Maramuresu. Primerne veterinarske oskrbe je bila deležna tudi mačka, ki naj bi popolnoma okrevala.

Beg pred vojno

Duda je pred pobegom živel v ukrajinskem Harkovu, pot v Romunijo je načrtoval preko Karpatskega gorovja, ki se razteza med severno Romunijo in jugozahodno Ukrajino. Preden so ju reševalci našli, sta bila na poti več kot teden dni.

Medtem ko je mačka Breskvica najverjetneje prva mačka, ki so jo rešili iz gorate romunske regije, pa je Duda le eden od številnih Ukrajincev, ki so se v upanju, da se izognejo vpoklicu v vojsko, odločili za nevarno pot. Samo v romunski regiji Maramures, kjer so našli tudi Dudo, so od februarja 2022 rešili več kot 160 ukrajinskih moških, še 16 so jih našli mrtve. Na isti dan, kot so rešili 28-letnika z mačko, so s helikopterjem rešili še dva moška, ki sta bila prav tako vpoklicana v vojsko, je povedal Benga. Kot opaža, je primerov še več, saj številnim pobeg tudi uspe, na pomoč pokličejo tisti, ki se še z zadnjimi atomi moči borijo za življenje.

Starostno mejo za vpoklic znižali

Soočenje s številčno rusko vojsko je tudi od Ukrajincev zahtevalo, da so morali sprejeti ukrepe za razširitev nabora moških, ki izpolnjujejo pogoje za vpoklic. Aprila so tako sprejeli zakon, ki je starostno mejo za vpoklic pri moških znižal s 27 na 25 let, kar naj še vedno ne bi bilo dovolj, zato je ZDA Ukrajino že pozvala, naj vpoklic še ojača in omogoči, da se vojski pridružijo tudi 18-letniki.

"Spominjam se strahu pred neznanim in strahu, da noči ne bom preživel. Moja mačka me je ohranila pri življenju. Med begom naju je bilo strah vsega, tudi tega, da naju pošljejo nazaj v vojno, ki ni naša," je povedal za AP. Kakšna usoda oziroma posledice čakajo Dudo, ni znano.