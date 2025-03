Dvig potopljenega oklepnika neuspešen, informacij o pogrešanih vojakih ni

Reševanje pogrešanih vojakov, ki so v torek izginili med taktičnim usposabljanjem na poligonu v Litvi, se zapleta. Potem ko so se več dni trudili, da bi iz močvirja dvignili oklepnik, s katerim so se vojaki prevažali, intervencija tudi v soboto ni bila uspešna. Informacij o vojakih ni.

Že od torka popoldne v Litvi, tik ob meji z Belorusijo, poteka reševalna akcija. Več dni so na območju prečrpavali mulj in vodo, utrjevali brežine in urejali nasipe, da se je lahko do mesta, kjer je potopljeno inženirsko oklepno vozilo M88 Hercules, pripeljala težka mehanizacija. Litovska vojska je v izjavi pojasnila, da je območje "izjemno močvirnato in ne prenese teže mehanizacije. Odvodnjavanje območja je počasno in težavno zaradi pronicanja podtalnice".

Oklepnik je potopljen več metrov globoko, prvotni plani pa so predvidevali, da bodo utrdili brežino in s pomočjo potapljačev na oklepnik pritrdili kable in vrvi ter izjemno težko vozilo potegnili na kopno že v soboto. "Z opremo črpamo in odvažamo blato, da bi se lahko potapljači prebili do oklepnika, vendar je mulj zelo kompakten, kar otežuje delo," je potek intervencije opisala predstavnica litovske vojske, ki vodi reševanje, pridružili so se jim tudi strokovnjaki s Poljske in ameriški potapljači s posebno opremo, ki jim omogoča potop tudi v motni vodi v mulju. Zjutraj je nastala nova težava. Potem ko so vso noč prekopavali in odvažali blato, je v luknjo zdrsnil večji kos zemljine s travo, poroča lrt.lt. Ministrica za obrambo Dovile Šakaliene priznava, da potrebujejo še več mehanizacije, trenutno največ dela opravijo z bagroma. Kdaj točno bodo oklepnik potegnili na površje, še ne vedo. Prav tako še vedno ni znana identiteta pogrešanih vojakov, o katerih trenutno nimajo nobenih informacij.

