Več tisoč oseb še vedno pogrešajo, voda odteka izjemno počasi

"Delamo v več izmenah, saj želimo priti do drugega nadstropja garaže pod zemljo, kjer je še veliko parkirnih mest. Ljudje so nam povedali, da so od spodaj slišali krike," je za Antena3 povedal eden od gasilcev, ki pomaga pri reševanju v Catarroji.

Iz prve etaže pod zemljo so vodo že prečrpali, sedaj morajo pregledati še eno etažo, kjer upajo, da ni ostal ujet nihče. "Moč vode je bila tako velika, da je vozila razmetalo kar po cesti, nekatere je odneslo v garažo, kjer so lomila vse pred seboj," je trenutke groze opisal španski gasilec Pedro Cancho, ki priznava, da se močno trudijo, da ugotovijo, ali je v garaži ostala ujeta tudi kakšna oseba. Reševalci v poplavljeni garaži razbijajo okna avtomobilov, da bi se prepričali, da v njih niso ujete osebe.