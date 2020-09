Reševanje v Tasmaniji: proti odprtemu morju zaplavalo zadnjih 20 kitov

Zdaj je pozornost usmerjena na odstranjevanje mrtvih živali. "Zdaj si prizadevajo odstraniti trupla iz pristanišča. To bi lahko po naših predvidevanjih trajalo več dni in je odvisno od vetra, plime in drugih razmer," so sporočile oblasti.

"Zbiranje in odstranjevanje se izvaja s pomočjo akvakulturnih podjetij, katerih oprema in strokovno znanje v pristanišču sta bistvenega pomena za pravočasen in učinkovit rezultat," pa je pojasnil Rob Buck, direktor avstralske javne agencije za prostoživeče živali. Lokalne prebivalce so pozvali, naj se, medtem ko odstranjevanje poteka, ne zadržujejo na območju.