Reševanje v Teksasu: 4000 otrplih želv umikajo v tople prostore

Velik del ZDA je zajel hud mraz s temperaturami pod ničlo, najhuje pa je na jugu, kjer tako nizkih temperatur niso vajeni. Razmere so še posebej težke v Teksasu, kjer je odpovedalo električno omrežje. Zaradi snega, ledu in mraza je v ZDA v zadnjih dneh umrlo najmanj 30 ljudi. Ljudje umirajo tudi zaradi pomanjkanja elektrike in posledično ogrevanja, saj se skušajo ogreti na vse možne načine, pri tem so se nekateri zadušili z ogljikovim monoksidom.

Mraz je prizadel termoelektrarne na premog in plin, jedrske elektrarne in turbine na veter, pa tudi naftovode, plinovode in drugo infrastrukturo. Pokajo tudi vodovodne cevi, ljudje pa se podajajo po potrebščine, odeti v odeje in vse mogoče tkanine, saj zimskih oblačil pri Mehiškem zalivu nimajo. Tam elektrike po navadi zmanjkuje poleti, ko je sistem preobremenjen zaradi klimatskih naprav.

Težave so največje v Teksasu, a do izpadov elektrike prihaja po številnih državah ameriškega juga. V New Orleansu v bolnišnice dostavljajo pitno vodo z gasilskimi cisternami, ker je zmanjkalo elektrike za črpalke.

Želve vozijo v konvencijski center, kamor vsakih nekaj minut pripelje poltovornjak z otrplimi želvami. Pred tem so jih vozili v zavetišče za želve Sea Turtle Inc., vendar so se zmogljivosti hitro napolnile. V konvencijskem centru se je doslej nabralo skoraj 4000 morskih želv, ki so jih vozniki pobrali s cest in plaž. V sredo so bile tam temperature blizu ničle in za zdaj še ne vedo, kdaj bodo lahko želve vrnili v morje.